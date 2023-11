Rychlíková a Zelenka: V kauze Feri jsme neřekli poslední slovo | e15.cz

Obvodní soud pro Prahu 3 uznal bývalého poslance Dominika Feriho vinným v plném rozsahu a to ve všech třech bodech obžaloby, tedy ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Feri byl nepravomocně odsouzen na tři roky vězení nepodmíněně. Proti rozsudku na místě podal odvolání.

„S Jakubem se snažíme neustále zdůrazňovat, že ta kauza a ani její vyvrcholení u soudu neměla být validací našich textů. Ty texty novinářsky obstojí, aniž by Dominik Feri byl odsouzen, protože o tom se ještě bude rozhodovat u odvolacího soudu,” říká v podcastu Apolena Rychlíková.

„Osobně jsem ale po rozsudku cítila pocit spravedlnosti a taky pocit, že oběti sexualizovaného násilí dostaly ve veřejném prostoru hlas. A taky bylo slyšet, jaké dopady sexualizované násilí na ty oběti má, protože to odůvodnění, se kterým soudkyně Lenka Hájková přišla, bylo velmi rozsáhlé a opíralo se především o to, co vlastně Dominik Feri napáchal na svých obětech a jak jim to bez skrupulí zničil život,” dodává Rychlíková.

Jakuba Zelenku zaujala Feriho reakce bezprostředně po vynesení rozsudku. „Docela mě překvapilo, když soudkyně během zdůvodnění řekla, jak se choval během výslechu těch žen, kdy se měl nahlas smát, což bylo slyšet až do té místnosti. Jakmile se vyšlo ven a konfrontovali ho s tím novináři, tak úplně popřel, že by se něco takového dělo. To ilustruje, jak celou dobu přistupoval k obhajobě a jak neváhal lhát, manipulovat s fakty nebo říkat polopravdy,” říká Zelenka.

Kauzu stále obklopuje mnoho otázek

„V téhle kauze jsme určitě neřekli poslední slovo. Budeme mapovat minimálně to, jak bylo možné, že se takové veřejné tajemství tak dlouho tutlalo. Jak je možné, že VIP jako je Feri se může dopouštět něčeho takového a nikdo není schopný to tajemství zvednout a nějakým způsobem to dostat ven,” říká Zelenka.

„Určitě plánujeme se tomu případu konečně věnovat ve větší šíři, asi můžu prozradit, že se na to téma plánuje kniha,” říká Rychlíková. „Zajímá nás třeba to, co Dominik Feri dělal ty dva a půl roku. On tvrdí, že měl sabatikl a věnoval se očistě svého jména. Neumím si úplně představit, jak člověk s životním stylem průměrného šestadvacetiletého vysokoškoláka zvládne dva a půl roku nepracovat. Je tam spousta otázek, na které se média nezeptala a které teď možná trochu leží před námi. Je tam taky velký příběh těch žen, jakou cestu ušly. A to je taky něco, co nás zajímá a co určitě chceme přinášet,” dodává Rychlíková.

Jak na Feriho chování u soudu reagovali jiní právníci? Jak se po rozsudku změní česká diskuze o sexualizovaném násilí? A povzbudí rozsudek další oběti sexualizovaného násilí? Poslechněte si celý podcast