„Úspěch medicínské technologie bych hodnotil podle toho, jak moc ji implementujeme. A z tohoto pohledu bych v Česku o úspěchu ještě moc nemluvil. Slovo úspěch obecně bych nahradil slovem nutnost,“ říká Tomáš Šebek ve třetím díle MediCastu. „Do medicíny prostě technologie pronikaly, pronikají a pronikat budou a medicína je potřebuje, aby se posouvala dopředu. Za mě to není nice to have, ale must have,“ dodává Šebek.

Hostem třetího dílu MediCastu byl lékař a podnikatel Tomáš Šebek • e15

„Mám kliku, že se můžu podívat až do roku 1997, kdy jsem začal podnikat. První firmu jsme založili v roce 2002 a ta měla ve vínku to, že jsme chtěli naučit lékařskou odbornou veřejnost konzumovat obsah digitálně, ne z těch šustivých časopisů,“ popisuje Šebek. „To byla tehdy výzva, protože jsme přišli s přelomovým projektem, který měl webové stránky, a zjistili jsme, že se s lékaři bavíme na téma, jak zapnout počítač. Mezitím uběhlo spoustu let a dnes jsme samozřejmě někde úplně jinde,“ říká Šebek s tím, že sám sebe považuje za technologického optimistu.

„Vývoj šel hodně dopředu. Na druhou stranu, když si uvědomím, jak šel ten vývoj kupředu v posledních pěti letech v Evropě i ve světě, tak to pro nás v Česku není moc dobrá známka. Znamená to ale, že je tady velká příležitost,“ doplňuje Šebek v MediCastu.

Podle Šebka jsme v Česku nijak významně nepokročili obecně v tématu digitalizace zdravotnictví. „Jsou tady vlaštovky, pilotují se nějaké věci, české zdravotnictví je v tento moment z mnoha pohledů fragmentované, stakeholdeři, digitální stopa, struktura té péče. Zavádět v tomhle nějakou změnu není jednoduché, protože se musí nejdřív všichni se všemi domluvit. Takže chápu, proč je to tak složité, na druhou stranu se divím, proč driverem té změny už dávno není český pacient. Proč nepřichází a nevyžaduje nějaký evropský standard a proč se smíří s tím, že mu ještě občas někde lékař nabídne psací stroj,“ říká Šebek.

Jaká byla motivace pro založení projektu uLekare.cz? Proč se v Česku věnuje zdravotnictví více pozornosti než zdraví? A jak zlepšit pracovní podmínky pro mladé lékaře? Pusťte si celý rozhovor i jako podcast.