Zdraví vyžaduje celistvý pohled na člověka, zásadní je diagnostika, říká Libor Varhaník

„Zdraví je pro vrcholové sportovce klíčové. Aby v ten správný okamžik mohl předvést očekávaný výkon, to zdraví je vždy limitujícím faktorem,“ říká Libor Varhaník v MediCastu.

Podívejte se na čtvrtou epizodu MediCastu:

Hostem MediCastu byl Libor Varhaník • e15

„Jsem přesvědčen, že otázka prevence se v minulosti dlouhodobě podceňovala a i aplikovaná věda a propojení vědy se sportem má určitě v České republice co dohánět. Je potřeba se na to podívat zeširoka. Pokud olympionik nekoná dlouhodobě správně, tak ho to může v té finální přípravě do značné míry limitovat. Pokud těm úrazům předchází a dbá na celkovou odolnost organismu, umožní mu to předvést ten výkon a především mu to umožní předvést ten výkon opakovaně,“ dodává Varhaník s tím, že i celková kariéra vrcholového sportovce je díky prevenci delší.

Zásadní je podle Varhaníka především diagnostika. „Je důležité, aby byl člověk správně otestovaný, aby věděl, jestli trénuje dobře a aby se využívaly ty poznatky současné vědy v propojení s medicínou, která je tu s námi nějakých pět tisíc let. Je nutný celistvý pohled na člověka,“ říká Varhaník.

Jak medicínské technologie pomáhají sportovcům s regenerací? Které země jsou v použití moderních technologií při sportu nejdál? A jak využít technologie ke zlepšení zdraví mládeže? Poslechněte si celou čtvrtou epizodu MediCastu s Liborem Varhaníkem i jako podcast