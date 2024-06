Naše zdraví ovlivňuje i to, jestli jsme spokojení v práci, říká bývalá lyžařka Šárka Strachová

„Je důležité si uvědomit, co to vlastně zdraví znamená,“ říká Šárka Strachová v pátém díle MediCastu. „Neznamená to, že nás nic nebolí nebo nejsme často nemocní, ale zdraví je jako skládanka puzzle: kromě fyzické úrovně je to i kvalita spánku, jestli dobře usínáme a jestli ráno vstáváme odpočinutí a jestli děláme práci, která nás baví. Zásadní je také téma stravování a výživy nebo jestli trávíme čas s lidmi, se kterými ho chceme trávit, a jak je nám s nimi dobře. To je celý ten komplexní přístup, a pokud ty dílky poskládáme dohromady a zaměřujeme pozornost na všechny ty části, tak potom můžeme být fit.“

Pusťe si rozhovor si celý rozhovor se Šárkou Strachovou:

Hostem dalšího dílu MediCastu byla lyžařka Šárka Strachová • e15

Zásadní je podle Šárky Strachové prevence, kterou je ale také nutné vnímat celistvě. „Pokud se zaměříme jenom na jednu část, určitě tam nějaké zlepšení ucítíme. Ten efekt ale bude mnohem nižší a bude také velmi krátkodobý,“ dodává mistryně světa z roku 2007.

„Princip tréninku vrcholových sportovců je v neustálém stresování těla. Dostáváte ho do nekomfortní zóny a tím, že je tam opakovaně, tak se pro tělo z nekomfortní zóny stane zóna komfortní. A když se v tom tělo cítí v pohodě, tak co uděláte? Přidáte,“ popisuje Strachová v MediCastu.

Důležité je ale podle ní kompenzovat tento stres a tlak na tělo dostatečnou regenerací. „Poslední roky mojí kariéry už byl součástí týmů fyzioterapeut, který hlídal, aby sportovec nepřetěžoval určité části těla nebo některé svaly oproti jiným. Je potřeba o to tělo opravdu pečovat, potom se tím snižuje riziko zranění, které je tam opravdu velké,“ říká Strachová.

Jaké jsou limity profesionálního sportovce a jak moc je současný trénink přetěžuje? Jak spolupracují trenéři a fyzioterapeuti? Ubližuje intenzivní trénink malým dětem? A jak nejlépe regenerovat? Poslechněte si celý rozhovor se Šárkou Strachovou v MediCastu.