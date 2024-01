Prodejci zbraní by měli hlásit podezřelé nákupy, řekl Rakušan

Definice toho, jaké nákupy zbraní jsou podezřelé, by měla podle ministra vzejít z jednání odborné pracovní skupiny. „Už příští týden budeme pracovat na svolání pracovní skupiny, která bude čítat politickou část, a to zástupce všech stran zastoupených v Parlamentu, a zároveň i odborníky na jednotlivé oblasti, které se prolínají celou zbraňovou legislativou,“ řekl Rakušan.

„Už v současné době, když se podíváme na počet zbraní a počet držitelů zbrojního oprávnění, tak se ukazuje, že průměrně drží každý z nich tři zbraně,“ doplnil ministr.

Rakušan připomněl, že nová zbraňová legislativa, kterou nyní projednává Sněmovna, už přináší některá zpřísnění a zpřesnění zbraňové agendy, včetně digitalizace a modernizace. „Digitalizace je v tomto případě zcela stěžejní, zbraňové registry mají mít zásadní úkol - provázat informace, poskytnout dobré analytické zázemí všem aktérům, kteří v celém procesu, než někdo v ČR dostane povolení užívat zbraň, do procesu vstupují. Je to provázání informací od prodejců zbraní, lékařů, zdravotnických systémů, z databází policie a centrálního registru zbraní,“ řekl ministr.

Podle Rakušana byl připravován ke zbraňové novele i doprovodný zákon, jeho předložení vládě ale bylo pozastaveno právě v reakci na tragickou událost z 21. prosince, při které čtyřiadvacetiletý student fakulty zastřelil 14 lidí a dalších 25 zranil.

Nový zákon má mimo jiné zkrátit z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, případně možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři by měli získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Měl také rozšířit okruh zbraní podléhajících regulaci například o flobertky, proti čemuž mají výhrady mimo jiné opoziční poslanci.

Dvojnásobná vražda v Klánovickém lese V pátek 15. prosince policie přijala oznámení svědkyně, která v Klánovickém lese zaslechla střelbu. Policisté následně v lese našli zastřeleného muže a kojence. Podle médií jsou oběťmi vraždy dvaatřicetiletý muž a jeho teprve dvouměsíční dcera. Deník N ve středu 20. ledna s odvoláním na ministra vnitra Víta Rakušana napsal, že policie pachatele stále nedopadla. Později téhož dne policisté uvedli, že dvoudenní pátrací akce v Klánovickém lese, do níž se zapojily stovky policistů, skončila bez výsledku. „Nenašli jsme v něm nikoho, kdo by se tam skrýval, byl nebezpečný a ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko. Zvýšený výkon služby bude v oblasti dál pokračovat,“ uvedla policie. Pátrání v Klánovickém lese, 20. prosince 2023. | Blesk:David Malík Průlom v případu nastal ve čtvrtek po útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Střelec totiž předtím, než v Praze zastřelil 14 lidí a pak pravděpodobně spáchal sebevraždu, zabil v Hostouni na Kladensku i svého otce. Při prohlídce místa činu policisté nalezli blíže neupřesněné indicie, které oba případy propojovaly, oznámil ve čtvrtek večer policejní prezident Martin Vondrášek. Větší míru jistoty měli vyšetřovatelé už v pátek. Ředitel pražské policie Petr Matějček na tiskové konferenci řekl, že k potvrzení, že klánovickou vraždu a útok na Filozofické fakultě spáchal jeden člověk, zbývá už jen dokončit balistické testy. Ty následně potvrdily, že zbraní nalezenou v Hostouni byly zavražděny oběti v Klánovickém lese. Šéf pražského oddělení vražd Aleš Strach si myslí, že pravděpodobný vrah neměl k činům jeden konkrétní důvod. Dodal, že podezřelý ze střelby na FF UK patřil už předtím mezi podezřelé v klánovickém případu. „Můžu říct, že nám bohužel chybělo pár dní k tomu, abychom předešli tragické události, která se stala včera (ve čtvrtek)," uvedl.

Nová pravidla by měla podle návrhu projednávaného Sněmovnou platit až od roku 2026 kvůli modernizaci centrálního registru zbraní a jeho propojení s dalšími složkami. Opatření týkající se povinného hlášení, která ale současný návrh zatím neobsahuje, by podle Rakušana mohlo začít platit už letos v červenci.

Rakušan doplnil, že se ministerstvo vnitra snaží ke změně zbraňové legislativy přistupovat vyváženě. „Snažíme se nevstupovat do té debaty hystericky a nechceme, aby to bylo na úkor zodpovědných držitelů zbraní v České republice,“ řekl Rakušan.