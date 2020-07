Miroslav Kupec: Bezpečnost na železnicích je dostatečná, lépe to udělat nejde | E15.cz

Českou železnici znovu postihla série nehod v krátkém čase. K příčinám patří podle bývalého šéfa Českých drah Miroslava Kupce i způsob, jakým jsou dosazováni lidé do řídících pozic. „Čím dál tím méně platí, že do manažerských postů usedají lidé, kteří tomu rozumějí a kteří jsou schopni kvalifikovaně řídit. V této zemi rozhodují jiná kritéria pro to, kdo bude vykonávat tu či onu manažerskou funkci, a to zejména ve státní firmě,“ říká.

Překvapuje vás aktuální sled nehod?

Je mi to velmi líto. Každá takováto událost je tragická a k neprospěchu železnice. Nicméně jestli mě to překvapuje… Dokud bude hrát roli lidský faktor, tak se podobné události stávat budou. Nelze jim zabránit. Jedině plnou automatizací provozu, což je samozřejmě v nedohlednu.

Svědčí poslední nehoda u Českého Brodu o tom, že ČD nemá peníze na dostatečné zabezpečení?

To si nemyslím. Člověk je člověk. Může někdy selhat. Je otázka, zda tomu lze předejít a eliminovat následky. Nemyslím, že to je nedostatkem finančních prostředků. Můžeme polemizovat o zabezpečovacích zařízeních na některých tratích. Poslední nehoda byla zřejmě chybou strojvedoucího, který projel návěst „Stůj“.

Ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) ještě před poslední nehodou vysvětloval, že stát musí mít priority, kam směřovat investice – do nejvytíženějších tratí. Právě na jedné z takových ale došlo k poslední nehodě. Je-li možné, že vlak projede červenou a není nikým zastaven, jak bezpečná, či nebezpečná je pak tuzemská železnice?

Domnívám se, že bezpečnostní systém měl vlak zastavit, tak by to mělo správně fungovat. Možná systém vlak zastavoval, ale až příliš pozdě. Neznám zatím detaily. Pan ministr to zřejmě myslel z pohledu průchodnosti tratí. Rozhodující jsou ty koridorové. Průchodnost koridoru, na kterém k nehodě došlo, je prostě malá. Jak pro osobní, tak i nákladní vlaky. Nemyslím si, že je problém se zabezpečením na koridorových tratích, speciálně na tomto koridoru. Lépe to udělat nejde.

Jak hluboko do historie se musíme vrátit, abychom mohli označit funkční období politiků a manažerů, kteří nesou za současný stav české železnice odpovědnost?

Je to statistika, ta má nějaké zákonnosti. Ukázalo se totéž jako už mnohokrát v minulosti – že se nehody kumulují do několika období. Ale k vaší otázce: jde o více úhlů pohledu. Nelze na někoho ukázat a říci: Ty jsi viníkem. Jak říkáte, problém trvá řadu let. Úspěšně lze polemizovat o tom, co se mohlo doposud udělat jak v oblasti provozu Českých drah, tak i v oblasti zabezpečení dopravní cesty. Na někoho ukazovat, to je nesmysl.

Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí personální záležitosti kolem železnice, si ale troufnu říci, že čím dál méně platí, že do manažerských postů usedají lidé, kteří tomu rozumějí a kteří jsou schopni kvalifikovaně řídit. To bohužel platí i obecně. V této zemi rozhodují jiná kritéria pro to, kdo bude vykonávat tu či onu manažerskou funkci, a to zejména ve státní firmě.

Narážíte na šéfa Českých drah Václava Nebeského, který nastoupil do funkce loni v září? Patří mezi osoby, které usedly do klíčových pozic ve firmách spojených s českou železnicí jako poslední.

Myslím to obecně. Není to jen o vrcholovém vedení, ale bohužel i o změnách na nižších postech. Ve firmě pak je čím dál méně kvalifikovaných lidí, kteří dokážou železnici něco přinést.

Může být důvodem nehod přetíženost strojvedoucích? Je jejich kontrola dostatečná?

Systém je nastaven dobře a dodržuje se. Tam problém není, lidé nejsou chronicky přetěžováni. Chápu, že se to tak může zdát v reakci na jeden konkrétní případ.

Jak tedy zabránit tomu, aby k podobným nehodám s tragickými následky docházelo?

Jde o soubor opatření a systém kontroly. Zůstávají-li situace, kdy chyba lidského faktoru může způsobit takovou nehodu, k jaké včera došlo, tak bohužel… Je to statistika. Podobné období jsme také zažili, když jsem byl ve vedení Českých drah. Spustili jsme tehdy asi padesát kroků v této oblasti.

Vzpomeňte na nějaký důležitý.

Prověřovali jsme například, jestli nedochází k přetěžování strojvedoucích. Zda dodržují pravidla.

A výsledek?

Že za daných podmínek a možností je vše v pořádku. Mají jasně nastavená pravidla, která když dodržují, tak k nehodě nemůže dojít. Opatření bylo ale více. Pokračovali jsme třeba ve snaze, aby co nejvíce hnacích zařízení mělo klimatizaci, tedy aby v největších vedrech nebyli strojvedoucí extrémně přetížení.