Jaké cíle vám pro loňský rok stanovilo korejské vedení firmy? Podařilo se je Nošovicím splnit?

Vyrobili jsme přes 340 tisíc vozidel, což je o dvanáct tisíc víc, než jsme si v rámci koncernu začátkem roku předsevzali. Čipová krize opadla, zároveň jsme dostávali spoustu zakázek. Cíle bohatě splníme.

Takže se vám konečně střetla nabídka s poptávkou? V minulých letech jsme na trzích viděli, že se buď nevyráběl dostatek nových aut a spousta zákazníků se musela spokojit s ojetými, nebo naopak z továren proudilo víc vozů, než kolik si žádala poptávka.

Přesně tak, sešlo se to. Neříkám, že se naše distribuční síť v minulých letech mohla flákat, ale je pravda, že jí zákazníci rvali auta z rukou. Loňský rok byl ve znamení stabilizace a rovnováhy. Je ale dost možné, možná i pravděpodobné, že v roce 2024 půjde poptávka po nových vozech dolů a zase se nám situace promění.

Generální ředitel Toyoty Martin Peleška v rozhovoru pro e15 uvedl, že na trhu pozoruje propad nově získávaných objednávek u všech značek zhruba o třicet procent. O tolik méně vozů by podle něj měly závody v letošním roce vyrábět. Vidíte ten trend stejně?

Na základě dosavadních objednávek lze říci, že na úplném začátku tohoto roku budeme vyrábět podobně jako loni a takový plán máme i pro zbytek roku. Nicméně většinu aut vyvážíme na největší trhy do Británie, Francie či Německa. Právě evropská poptávka rozhodne, kolik aut budeme letos vyrábět.

Martin Klíčník, šéf výroby v nošovickém závodě Hyundai | Hyundai

Na jedné lince zhotovujete souběžně spalovací vozy i ty čistě elektrické, konkrétně model Kona. Jaký podíl letos připadá na elektromobily a jak rychle poroste v příštích letech?

Zhruba každé desáté auto, které jsme předloni vyrobili, bylo elektrické. Loni na model Kona připadalo už třináct procent, letos to bude asi sedmnáct. Neočekávám, že by v některém z příštích roků měl přijít větší skok, nárůst bude postupný, každoročně okolo pěti procent. Rozhodující bude zájem zákazníků a kroky evropských vlád – zda budou omezovat, nebo navyšovat podporu nákupů elektrických vozů. Samozřejmě nebudeme vyrábět něco, co by si zákazník nekoupil.

V dlouhodobém horizontu nicméně počítáme s tím, že se naplní strategie Evropské unie, tedy že se po roce 2035 nebudou prodávat žádná spalovací auta. V roce 2026 má unie strategii přehodnotit, osobně ale neočekávám zásadní změny, jen dílčí. Počítám s úplným koncem spalovacích vozů, byť v Hyundai nemáme pevně stanovený rok, dokdy s jejich výrobou skoncujeme. I nyní připravujeme nové spalovací modely a samozřejmě i elektrické.

Omezuje vás, že vyrábíte najednou auta se spalovacími motory i elektrovozy?



Výrobu to částečně limituje. Samotnou baterii montujeme do vozu až v závěrečné fázi. Kdyby přišla na montážní pozici dvě elektrická vozidla, linku bychom museli zastavit, protože bychom nebyli schopni montovat baterii do dvou elektroaut najednou.

Jsou v plánu investice do závodu, aby byl lépe připraven na éru elektromobility?

Chystáme úpravu linky tak, aby na ní bylo možné vyrábět větší množství elekromobilů nebo pouze elekromobily. Současná montážní pozice baterie nám umožňuje vyrábět nanejvýš třicet procent elektrických aut, ostatní auta na lince musí být spalovací. Tuto část linky jsme zavedli v roce 2020, abychom mohli vyrábět Konu, první elektromobil Hyundai vyráběný mimo Koreu a první elektromobil vyráběný v Česku. Tehdy jsme byli limitováni časem. Teď pracujeme na několika variantách, jak úpravu provést, a letos si jednu vybereme. Samotná úprava by se měla uskutečnit buď v roce 2025, nebo později. Díky této úpravě linky nás už nebude omezovat žádný limit.

Martin Klíčník Do společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech nastoupil v roce 2007 a to na oddělení kontroly kvality. Postupně stoupal hierarchií závodu, vedl jednotlivé sekce. Od loňského září zodpovídá za divizi výroby nošovického závodu. Od roku 2013 působí také jako koordinátor týmů, které řeší připravenost na produkci nových modelů automobilů Hyundai.

Co musíte zohlednit?

Hlavně to, jaké modely budeme v příštích letech vyrábět a jakými bateriemi budou auta vybavena. Musíme mít linku flexibilní, abychom na ní mohli vyrábět odlišné modely s odlišnými bateriemi. Baterie dnes přijíždí na vozíčku, manipulátorem ji přemisťujeme na montážní pozici. Operátor ji pak upevňuje k vozu, práce je to náročná. Takže bychom ji rádi zautomatizovali. Hotové baterie pro nás vyrábí LG Energy Solution v Polsku, finální montáž provádí Hyundai Mobis poblíž našeho závodu.

Takže se bude v Nošovicích vyrábět více elektrických modelů vedle Kony? Které?

Chceme-li od roku 2035 obchodovat pouze s elektromobily, jedním modelem trh nenakrmíme. Logicky musejí přicházet další modely. I proto rozšiřujeme náš tým inženýrů, abychom zvládli práci na víceru nových modelů v budoucnu. Nyní má tým výroby asi 180 inženýrů, nově přibude dalších dvacet šest.

Které modely by se mohly v Nošovicích vyrábět? Třeba Ioniq?

To nemohu komentovat.

Stává se někdy, že baterie nefungují, jak by měly?

Nebudu vám lhát a říkat, že jsme nikdy nezaregistrovali problém poté, co je baterie nainstalovaná do vozidla. Baterie hlídá sama sebe pomocí diagnostiky. Zároveň kontrolujeme, zda mají všechny bateriové články správnou energii či teplotu. Pokud odhalíme chybu, auto odstavíme, baterii odpojíme a začneme vyšetřovat, kde se stala chyba. Vyrobili jsme už zhruba 130 tisíc elektromobilů Kona, podobné potíže jsme ale zaznamenali jen u jednotek baterií a většinou jde o problémy elektroniky či zapojení.

Co se stane s baterií, když odhalíte potíže?

Vyřadíme ji a dodavatel ji po zjištění příčiny buď úplně vyřadí, nebo vymění nefunkční díl elektroniky nebo celý modul, ve kterém se ukrývá problematický článek.

A pak jde opravená baterie do nového vozu?

Pokud se jednalo jen o problém senzoru, jednotky nebo lokální problém na článku, který lze řešit výměnou modulu, pak opravená baterie může jít do nového vozu.

Jak vychází nošovický závod ve srovnání s dalšími závody Hyundai v Evropě, Asii a Spojených státech?

Byli jsme první závod skupiny, který začal vyrábět spalovací i elektrické vozy souběžně, takže se k nám kolegové jezdí učit. Aktuálně jsme my tím srovnávacím prvkem. Na druhou stranu Hyundai už buduje závody, které jsou od začátku koncipované na výrobu výhradně elektroaut.

A tyto závody zase budou inspirací pro nás. Až budeme přestavovat naši linku, budeme po jejich vzoru zavádět automatizaci výroby, zjednodušovat procesy, zvyšovat efektivitu, snižovat náklady na energie a spotřebu vody. I proto, abychom postupně naplnili plány uhlíkové neutrality. V korporaci je spousta závodů, které jsou v tomto ohledu napřed – hlavně co do nákladů na energie a spotřebu vody.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar varuje, že české závody nadnárodních koncernů patří k těm, které mají nejdražší náklady na energie. Tím pádem se je vyplácí provozovat nejméně v rámci skupiny. Dopad drahých energií zmiňujete i vy, jak to řešíte?

Hledáme možnosti, jak snížit energetickou náročnost. Založili jsme tým, který je zodpovědný za navržení strategie pro budoucnost. Stejně jako ve všech automobilkách je i u nás nejnáročnější lakovna, připadá na ni asi osmdesát procent spotřeby plynu a padesát procent spotřeby elektřiny. Hledáme jiná řešení. Pomoci může například i recyklace vody, kterou v lakovně používáme.

Vidíte do cen jednotlivých dílů nových automobilů. Jakým tempem očekáváte, že se budou zvyšovat nebo snižovat ceny spalovacích a elektrických aut?

Regulace bohužel výrazně zvyšují ceny spalovacích vozů. U těch elektrických se vše odvíjí od cen baterií. Jakmile baterie zlevní, elektromobily budou dostupnějšími. Konkurence výrobců na tomto trhu rychle roste, věřím, že pomůže ke zlevnění. Aktuální studie a odhady říkají, že by elektromobily mohly zlevňovat rychleji. Tak uvidíme. Já věřím, že se ceny spalováků a elektromobilů vyrovnají do pěti let.

Nedávno jste museli nahlásit hromadné propouštění, protože jste rušili výrobu převodovek, které se v elektromobilech nepoužívají. Plánujete další podobné škrty?

Ano, hlásili jsme ho, k hromadnému propouštění ale nakonec nedojde, smlouvu ukončujeme jen asi 23 zaměstnancům. Někteří mají zdravotní omezení, proto končí. Jiní se naopak zaškolují, aby se mohli z převodovkárny přemístit do jiných částí závodu. Žádné další „škrty“ neplánujeme, lisovna, svařovna, lakovna ani montáž nezávisejí na typu pohonu vyráběných aut.

Zmiňoval jste, že čipová krize u vás pominula, zároveň se stabilizovaly dodavatelské řetězce. Jakým největším výzvám budete čelit letos?

Určitě to bude profitabilita výroby elektromobilů. Elektrodíly jsou hodně finančně náročné, musíme najít optimální nastavení dodavatelských řetězců, abychom vyráběli co nejefektivněji. Klíčové budou i ceny energií v Česku. Na trhu zároveň panuje skepse a obava, jak rychle poroste trh s elektromobily. Nedávno jsem se bavil s kolegy z Volkswagenu, německými inženýry, kteří jsou hrdí na své spalovací motory. I oni, stejně jako my všichni ostatní, s napětím sledují, jak dramaticky se promění tržní podíly automobilek na trhu. Přechod na elektromobily může trhy výrazně proměnit. Jsem si ale jistý, že si ukousneme velký kus nového koláče.

Jaké cíle vám dává korejské vedení firmy pro letošní rok?

Je to hlavně o kvalitě, efektivitě a množství vyráběných aut, a to bude letos srovnatelné s loňským rokem. Také budeme muset nachystat některé projekty tak, aby potom mohly dané investice hladce proběhnout. Třeba ona zmíněná přestavba linky. Díky ní budeme lépe připraveni na éru elektrických vozů.