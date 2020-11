Claudia Olssonová: Investice do zelené budoucnosti jsou příležitost | E15.cz

Jak by měla vypadat ideální Evropa v roce 2030?

Na základě zelené dohody by měla Evropa do deseti let přejít na udržitelnější a ekologičtější hospodářství. Za předpokladu, že využijeme technologie a digitalizaci tím nejlepším možným způsobem, by naše společnost měla být k roku 2030 daleko více řízená daty. Díky tomu budeme moci z těchto dat nasbírat více informací, což by mělo vést k technologickým inovacím a zkvalitnění životní úrovně všech občanů.

Můžete uvést konkrétní příklady?

Tak třeba zdravotní péče bude díky sběru dat lépe uzpůsobená osobním potřebám jednotlivce. Stejné změny očekávám také ve vzdělávání, které bude rovněž upravené pro individuální potřebu, aby každý student dostal šanci co nejlépe naplnit svůj potenciál a dostalo se mu té správné podpory. Řada odvětví bude směřovat k ekologicky šetrnějším inovacím, jako je třeba elektrifikace v automobilovém průmyslu. Dá se očekávat vznik mnoha nových zajímavých profesí. Některé dosavadní práce budou zase nahrazeny stroji. Celkově máme před sebou nesmírně vzrušující dekádu. Ale samozřejmě všechny tyto změny nepřijdou samy od sebe, musíme být aktivní a využít šance, které se nám nabízejí. Klíčem, jak toho dosáhnout, je spolupracovat na mezinárodní úrovni.

Jak se k těmto změnám staví současní politici a vůdčí osobnosti byznysu? Budou třeba velké ropné korporace ochotné adaptovat se na zvýšenou poptávku po zelených energiích?

V současné době můžeme pozorovat zásadní posun. Spousta lídrů začíná chápat, že investice do zelenější budoucnosti nejsou jen nezbytnost, ale též obchodní příležitost. I ropné společnosti už začaly objevovat obnovitelné zdroje a investovat do nich. Samozřejmě transformace takového rozsahu bude určitou dobu trvat. Řada sektorů je dosud závislá na fosilních palivech. Nicméně čím dál více firem zjišťuje, že tyto změny nemají pouze společenský a ekologický význam, ale je to zároveň způsob, jak řídit růst a inovace, a tím pádem si zajistit dlouhodobou a udržitelnou ziskovost.

Máte specifickou radu pro podnikatele, jak se prosadit v nové éře? Je třeba důraz na zlepšování dovedností zaměstnanců jednou z klíčových cest k úspěchu, jak jste zmiňovala na summitu v Praze?

Rozhodně. Společnost, kterou jsem založila - Stellar Capacity - pomáhá manažerům a zaměstnancům v rozvoji digitálních dovedností a přípravě na budoucnost. Radíme jim, jak být úspěšnější a konkurenceschopnější v novém digitálním prostředí. Ekonomika a technologie se vyvíjí nesmírnou rychlostí a firmy musí být schopné s tímto vývojem držet krok. Proto se správné vzdělání stane v budoucnosti ještě důležitější hodnotou než dosud. Nestačí se učit jen od kolegů v práci, musíte hledat i vnější zdroje. Dalším důležitým aspektem je vytvářet strategická partnerství.

Co vidíte jako největší překážky a výzvy, kterým firmy budou muset v nadcházejícím desetiletí čelit?

Asi největším problémem současnosti je rozevírání nůžek ve společnosti. Nejtěžší bude zajistit, aby z technologických inovací těžili opravdu všichni. Také rozvojové země by měly mít přístup ke kvalitnímu vzdělávání, technologiím a zdravotní péči. Takže jako největší výzvu vidím zajištění globální spolupráce.

Do jaké míry může tuhle ideální budoucnost narušit koronavirová pandemie? Nemyslíte, že státy budou mít v obavě z šíření nemoci naopak tendenci se více izolovat a soustředit se na domácí trhy?

Naopak. Jestli nynější pandemie něco ukázala, pak to, jak hodně je celý svět propojený. V těchto časech nikdo nemůže myslet jenom sám na sebe. K dosažení větší odolnosti je nutné pracovat společně.