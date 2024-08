Jak byste popsal současnou předvolební společenskou atmosféru ve Spojených státech?

Společenská nálada je hodně napjatá a polarizovaná. Lidé jsou velmi angažovaní a mají silné názory na kandidáty a jejich politiku. Střední a nižší třídy na tom nejsou ekonomicky moc dobře. Všichni potřebujeme, aby se vrátil optimismus a rozvoj. V mém okolí je mnoho podnikatelů, kteří doufají v návrat hospodářské stability, což ovlivňuje jejich volbu kandidáta.

Považujete letošní volby za důležité? Chystáte se do nich nějak aktivněji zapojit, třeba finanční podporou některého z kandidátů?

Volby jsou nesmírně důležité, ale finančně žádného kandidáta nepodporuji.

Který z kandidátů na prezidenta USA je podle vás nejlepší volbou pro tamní byznys a proč?

Věřím, že nejlepší volbou pro americký byznys a ekonomiku je Donald Trump. Jeho politika snížení daní a deregulace pomohla mnoha podnikatelům, jako jsem já, a podpořila ekonomický růst země. Jeho zaměření na podporu domácí výroby a energetické nezávislosti jsou klíčové pro udržení americké konkurenceschopnosti na globálním trhu. Naproti tomu zvolení Kamaly Harrisové by mohlo přinést více regulací a vyšší daně.

Na Trumpovi se mi také líbí, že má pozitivnější vztah k bitcoinu. Nedávno dokonce zmínil, že by Spojené státy mohly zařadit bitcoin do strategických rezervních aktiv. To by byl pro tuto kryptoměnu obrovský boom. Vzhledem k tomu, že mám velkou část svého majetku právě v bitcoinech, mé firmy ho přijímají jako platidlo a také bitcoiny těžím, byl by pro mě osobně takový krok hodně pozitivní.

Prezidentský kandidát Donald Trump na konferenci Bitcoin 2024|Profimedia

Chválíte Trumpa za snížení daní, za jeho prezidentství však také rostl americký národní dluh výrazněji než za vlády demokratů. Není to nezodpovědné zatížit budoucí generace dluhem za biliony dolarů?

Narůstající dluh je určitě problém, který bude potřeba řešit. Nicméně věřím, že silná ekonomika nám umožní tyto dluhy efektivněji splácet. A stát by měl začít nejdříve u sebe. Nárůst dluhu souvisí i s čím dál tím vyšším počtem zaměstnanců ve státní správě a s neekonomickými projekty. To, že podnikatelům a občanům zůstane více peněz v kapse, je jedině dobře. A čím méně se jim bude stát plést pod nohy, tím lépe. Proto je jediná možnost Trump.

Takže jste už teď jednoznačně přesvědčený, že budete volit republikány?

Původně jsem uvažoval o volbě Roberta Kennedyho (nezávislého kandidáta - pozn. red.) . Líbí se mi jeho názory a osobnostně a chováním mi sedí více než Trump. Má ucelenou politiku na různá témata a je mnohem více koncepční, což bylo vidět například na nedávné konferenci Bitcoin 2024 v Tennessee. Trump tam také mluvil, ale spíše si přivlastňoval kredit za nárůst ceny bitcoinu v době, kdy byl prezidentem, zatímco Kennedy představil návrhy konkrétních politických kroků, které by udělal. Například, že by nakupoval 550 bitcoinů denně, dokud jich vláda nebude vlastnit celkem čtyři miliony. Zajistil by, aby se bitcoinové transakce nedanily a tak dále.

Ještě nedávno mi připadalo, že se mezi hlavními kandidáty Bidenem a Trumpem vybírat nedá. Na Bidenovi byly vidět známky pokročilého věku a u Trumpa mě trochu odrazovala jeho osobnost a také špatný výběr spolupracovníků v jeho první vládě. Doufám, že se od té doby poučil.

Co vás tedy přimělo, že jste se od Kennedyho přiklonil k Trumpovi?

Názor jsem změnil po nepodařeném atentátu na Trumpa. Přijde mi, že jeho rétorika je od té doby mnohem méně nabubřelá, více se snaží Američany sjednotit. Zřejmě to pro něj byla obrovská lekce, která ho osobnostně trochu změnila. Kromě toho, jsem nyní jednoznačně přesvědčen, že Trump volby vyhraje.

Myslíte, že mu ten útok v kampani pomohl?

Ano. Některé voliče to určitě utvrdilo v jeho podpoře, protože v něm vidí bojovníka.

Kritici Trumpa často zmiňují Projekt 2025 a vyjadřují obavy, že by se republikánský prezident po svém zvolení obklopil náboženskými fanatiky a udělal z USA jakousi křesťansko-nacionalistickou autokracii. Co si o tom myslíte?

Obavy z autokracie jsou přehnané. Donald Trump je silný vůdce, který klade důraz na národní bezpečnost a suverenitu, ale jeho politika je stále založena na principech demokracie a svobodného trhu. Pokud jde o Projekt 2025, nemyslím si, že by s ním měl Trump něco společného, takže tohle téma vůbec neřeším.

Poslední volby nicméně skončily útokem Trumpových radikálních příznivců na americký Kapitol, při kterém zahynulo pět lidí. Trump dodnes tvrdí, že hlasování bylo zmanipulované, ačkoli se to nikdy neprokázalo. To mi nepřipadá jako ctění demokracie. Vy jeho tvrzení o ukradených volbách věříte?

Otázky ohledně voleb jsou velmi komplikované a vyžadují důkladné prozkoumání. Nejsem odborník na volební právo a ani nemám přístup ke všem důkazům. Je důležité, aby byl respektován právní proces a aby byly všechny věci řádně prošetřeny. Sám jsem ale na vlastní oči viděl, že nám do našeho skladu přišly desítky volebních lístků od lidí, které neznáme. Netuším, jestli se staly podvody, ale minimálně ty volební lístky, co přišly k nám i spoustě dalších lidí, nikdo nechtěl vyšetřovat. Každopádně doufám, že se podobná situace, jako byl útok na Kapitol, nebude opakovat. Demokracie by měla být základem našeho politického systému a všichni by měli usilovat o její ochranu.

John Vanhara Narodil se v Brně jako Jan Vaňhara.

Nedokončil studia učitelství českého jazyka a tělesné výchovy na Masarykově univerzitě. Později dálkově vystudoval obchodní administrativu na California Coast University.

S podnikáním začínal už v devadesátých letech v Česku. V roce 2002 však všechny aktivity v tuzemsku ukončil a trvale se přestěhoval do Spojených států.

V USA založil několik firem - nejznámější je logistická společnost Shipito, kterou prodal v roce 2015.

Dnes se zabývá například správou nemovitostí, provozováním datových center nebo těžbou bitcoinu.

Je autorem úspěšného blogu o životě v Americe a také knihy Podnikání v USA - Chudý Honza, bohatý John.

Když už se bavíme o demokratických principech, o Kamale Harrisové její oponenti zase rádi rozhlašují, že je socialistka a v USA by zavedla komunismus. Jsou takové obavy na místě?

Nemyslím, si, že je to pravda. Připadá mi to jako extrémní pozice a teorie, kterou stejně prezident sám o sobě nemůže uvést v praxi. Takovou moc americký prezident zkrátka nemá. Osobně mám větší strach z toho, jak by Harrisová řešila zahraniční i domácí politiku. Mám pocit, že na to není dostatečně kompetentní.

Oba hlavní kandidáti v každém případě vykreslují svého oponenta jako existenciální hrozbu pro budoucnost amerického národa. Dokážete si představit situaci, že kdyby volby nevyhrál váš favorit, že byste se ze země odstěhoval?

Neplánuji se odstěhovat, ať už volby dopadnou jakkoliv. Věřím v sílu americké demokracie a schopnost společnosti překonat výzvy. Mně ty výhrůžky, co někteří lidé vykřikují o přestěhování, připadají směšné. Hlavně to, jak potom narazí, až uvidí politickou realitu v jiných zemích, kam se přestěhovali.

Co by měl nový prezident, ať už jím bude kdokoliv, po svém zvolení primárně udělat, aby nakopnul hospodářství a pomohl podnikatelům?

Nový prezident by měl spustit politiku deregulace a snížení daní. Podporovat infrastrukturu a technologický rozvoj. Zaměřit se především na vzdělávání a rekvalifikaci pracovních sil, aby byli lidé lépe připraveni na moderní trh práce. A také ukončit financování proxy válek po celém světě a zaměřit se na domácí problémy. V tomto například věřím Trumpovi, že by dokázal ukončit válku na Ukrajině, aby nedocházelo k dalším ztrátám na životech a utrpení.

Nechtěl jsem moc zabíhat do geopolitiky, ale když už jste zmínil Ukrajinu, vážně si myslíte, že by Trump dokázal tenhle konflikt rychle ukončit?

Ano. Jsem přesvědčen, že Trump má schopnosti vyjednávat a hledat řešení, která by mohla přinést konec této války.

Nebylo by to ale za podmínek, které budou vyhovovat Rusku? Tedy, že Ukrajina ztratí část svého území a Moskva se utvrdí v tom, že si může své zájmy prosazovat vojenskou silou?

Nemůžeme Ukrajinu nutit bojovat do posledního muže. Právo na život je důležitější než ideologie, a kdyby ne, tak je potřeba nebýt pokrytecký a jít osobně bojovat a riskovat vlastní život, což téměř nikdo na Západě stejně není ochoten udělat.

Jak byste zhodnotil odkaz dosluhujícího prezidenta Joe Bidena, který svůj mandát nakonec obhajovat nebude?

Upřímně, mám pochybnosti, kdo vlastně Spojené státy momentálně ve skutečnosti řídí. Joe Biden nevypadá, že by měl kapacitu a staminu o něčem rozhodovat. Už měl dávno odstoupit nejen jako kandidát, ale i jako prezident.

Na závěr se ještě zeptám - čemu se teď aktuálně ve svém podnikání věnujete? Máte nějaké zajímavé plány?

Obecně se zabývám investicemi, developmentem a správou nemovitostí, a to především skladů s firmou Ofiplex. Působím také v logistice se společností Planet Express Shipping. Máme sklady v různých amerických státech a pomáháme firmám skladovat a rozesílat zásilky po USA a zákazníkům, co žijí po celém světě. V poslední době se ale věnuji hlavně budování datacenter na těžení bitcoinu ve státě Texas s firmou Veribi. Také uvažuji, že bych si založil podcast, ve kterém bych debatoval se zajímavými lidmi o ekonomických tématech, které se týkají Ameriky.