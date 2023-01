Nejsem Kraken ani Godzila, Pavla neřídím, říká jeho spolupracovník Petr Kolář | E15.cz

Jeden z blízkých spolupracovníků Petra Pavla, bývalý český velvyslanec ve Švédsku, Spojených státech či v Rusku Petr Kolář, odmítá tvrzení Andreje Babiše, že Pavel chce zatáhnout Česko do války na Ukrajině. „Před pěti lety rezonovala kampaní Miloše Zemana hesla Stop Jiřímu Drahošovi, stop migrantům. Nyní jsou to slogany Ne Pavlovi, ne válce,“ říká o kampani před druhým kolem prezidentské volby Kolář. Před pěti lety pomáhal na Hrad právě Drahošovi. Podle svých slov není všemocné monstrum, které řídí Pavlovu kampaň, jak tvrdí šéf ANO. Deník E15 oslovil blízké spolupracovníky všech tří nejúspěšnějších kandidátů v prvním kolem prezidentských voleb s žádostí o rozhovory.

S výsledkem prvního kola prezidentské volby jste spokojen, nebo jste předpokládal lepší výsledek?

Samozřejmě mám radost. Petr Pavel ukázal, že není žádný outsider, první kolo vyhrál. Beru to jako závazek pro nastávající další fázi. Druhé kolo je úplně jiná disciplína. Nesmíme polevit, ale naopak přidat.

Po oznámení výsledků Andrej Babiš naznačil, na co se soustředí. Je na to Pavlův štáb připraven?

Babiš přišel s neskutečnou snůškou lží a pomluv, jako je naprosto nestoudné přirovnávání Pavla k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nebo zcela nepravdivé tvrzení, že byl v Rusku školen KGB. Je to jedna lež za druhou.

Pomluvy budou hlavní Babišovou strategií?

Jeho zásadní narativ bude, že je mírotvůrce, zatímco Pavel by po zvolení prezidentem zatáhl Česko do války na Ukrajině. Přitom každý trochu orientovaný člověk ví, že voják, který sám válku zažil, si ji přeje ze všeho nejméně. Skutečnost je úplně opačná, než jak se ji pokouší překrucovat Babiš. Na rozdíl od něj Pavel ve válce byl a ví, jaké hrůzy přináší. Jeho priorita jako prezidenta je jednoznačná a kategorická. Spočívá v přesvědčení, že každé válce je třeba zabránit. Musíme být připraveni, musíme být v NATO jako jeho skutečný spojenec a musíme podporovat Ukrajinu.

O míru často hovoří i neúspěšný prezidentský kandidát SPD Jaroslav Bašta. Jaké další voliče se bude Babiš snažit získat a o jaké se s Pavlem střetne?

Budou to především lidé, kteří nepřišli k volbám. To je asi 2,7 milionu oprávněných voličů. Babiš se bude snažit je mobilizovat po vzoru Miloše Zemana, který tak postupoval v roce 2018. V menších obcích a městech se Babišův manipulativní příběh o tom, že Pavel pošle české občany bojovat na Ukrajinu, rozebírá. Bohužel mu věří i lidé, které nelze označit za hloupé. S tím se Pavel bude muset utkat. Před pěti lety rezonovala Zemanovou kampaní hesla Stop Jiřímu Drahošovi, stop migrantům. Nyní to bude Ne Pavlovi, ne válce.

Pavel musí také přesvědčit voliče Danuše Nerudové a Pavla Fischera, aby rozšířil koalici svých podporovatelů. Je to tak?

Určitě se nesmí stát, aby lidé, kteří volili demokratické kandidáty, ve druhém kole nehlasovali. Půjde doslova o každý hlas, o budoucnost naší země, její demokratické směřování a o závazky vůči spojencům v Evropské unii a NATO. Hlasování ve druhém kole bude důležité i proto, že nevíme, jak dopadnou příští volby do Poslanecké sněmovny. Je potřeba mít na Pražském hradě pojistku, kterou je v současnosti pouze Senát.

Obrátí se Pavlův tým s žádostí o podporu také na další neúspěšné kandidáty Marka Hilšera, Karla Diviše a Tomáše Zimu?

Musí se obracet na všechny voliče. A to dokonce i na ty, kteří měli doposud tendenci volit Babiše. Někteří z nich jsou jen popletení nebo mají zbytečné obavy. Ostatně i dva známí politici ANO, místopředseda hnutí a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura, nevolí Babiše, ale Pavla. Dva týdny, které zbývají do druhého kola, umožní lidem srovnávat. Teď je to jeden na jednoho.

Pavel před týdnem v první televizní debatě na Nově, kam přišel Babiš, příliš nezazářil. Neměl by být výraznější?

Když se rozhodl, že půjde do prezidentské volby, a začal se tvořit jeho tým, jako jeho přítel jsem žádal, aby zůstal autentický. Určitě je dobře, že členové týmu pracují na jeho zlepšování, ale neměli by ho měnit v někoho jiného. Jeho sporý úsměv neznamená, že mu chybějí emoce.

Mimochodem ptal jsem se slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, liberálky s otevřeným přístupem například k LGBT komunitě, jak se jí podařilo vyhrát na Slovensku, zemi se silnou katolickou komunitou. Odpověděla, že zůstala sama sebou. To lidé nakonec ocení.

Babiš o vás hovoří jako o hlavním hybateli Pavlovy kampaně. Jaká je vaše role?

Jistě, v jeho očích jsem asi něco mezi Krakenem a Godzillou kříženou s King Kongem. Zkrátka monstrum. Skutečnost je taková, že jsem aktivní občan, jemuž záleží na zemi, v níž žije spolu se svými dětmi a vnuky. Nechci se stydět za svého prezidenta.

S generálem Pavlem jsme absolvovali řadu přednášek po České republice, založili jsme spolek Pro bezpečnou budoucnost. Vysvětlovali jsme, jaké jsou reálné hrozby a jaké jsou ty smyšlené, jimiž populisté jako Babiš straší občany a manipulují tak s jejich názory a postoji.

