Obalový byznys teď prochází zajímavým vývojem, říká Lukáš Horčička | E15.cz

Čím se zabývá vaše společnost Servisbal?

Je to výroba, navrhování a prodej obalů pro průmyslové podniky v Česku a v zahraničí. Spolupracujeme například se strojírenskými nebo chemickými firmami. Máme také vlastní e-shop, takže vidíme jak do světa e-commerce, tak do spotřebitelského sektoru. Fungujeme už skoro třicet let a loni náš obrat překonal půl miliardy korun, takže se stáváme významným hráčem na českém i slovenském trhu.

Když jsem si četl váš profil, nejvíc mě zaujalo, že jste dodávali obaly i do Antarktidy. Jak jste se k tomu dostali a musely ty obaly splňovat nějaké speciální požadavky, aby obstály v tamním klimatu?

Bylo to spíše dílem šťastné náhody. Ale jinak opravdu dodáváme obaly na všechny kontinenty. V případě Antarktidy šlo o stěhovací krabice, které si tam objednala česká polární expedice. Kromě toho, že ty krabice mají opravdu vysokou nosnost až padesát kilogramů, je na nich obrovský smajlík. Tím také vždy rozeznáte naše krabice od jakýchkoli jiných.

Servisbal také před pár týdny zvítězil v celonárodní soutěži Obal roku. Porotu zaujal váš obal pro nabíječky na elektrokola a elektromobily. Čím je výjimečný?

Tohle konkrétní řešení je zajímavé z toho důvodu, že umožňuje balit několik různých druhů nabíječek do jednodruhového lepenkového obalu. Jeho výroba je zároveň méně náročná pro životní prostředí a obal je jednoduše odbouratelný. Neobsahuje nic, co by bránilo recyklaci nebo likvidaci. V soutěži Obal roku jsme jinak zvítězili už dvacetkrát a máme i několik světových ocenění.

Jak moc váš obor ovlivňuje zelená transformace, kterou prochází Evropská unie?

Byli jsme založeni jako firma, která má v sobě tu zelenou hodně zakořeněnou. Je to dané hlavně tím, že pracujeme s vlnitou lepenkou, což je materiál, který se dá recyklovat až desetinásobně. Myslím, že náš obor je do značné míry udržitelný. Potýká se s vysokou energetickou náročností u výroby papíru, ale jinak celý sektor směřuje k uhlíkové neutralitě.

V Servisbalu se k udržitelnosti hrdě hlásíme, už dnes dokážeme zrecyklovat zhruba 98 procent použitých materiálů. Vedle toho podporujeme například lokální ekologické iniciativy. Celkově teď obalařina prochází velmi zajímavým vývojem a nastávají v ní obrovské změny.

V západních zemích se upouští od používání jednorázových plastů. Množství obalů se celkově redukuje. Není to pro vaše podnikání hrozba?

Ty tendence na trhu jsou hodně protichůdné. Jednorázové plasty opravdu mizí a ze Západu přicházejí i nové požadavky, hlavně ze strany nadnárodních firem. Vidím to ale spíše jako příležitost, protože vytvoření chytrého řešení, které buď snižuje množství obalového materiálu, nebo je třeba vícecestné, je něco, co v Servisbalu umíme.

Pociťujete nynější problémy v mezinárodních dodavatelských řetězcích?

Hlavní složky obalového byznysu jsou papír, plast a dřevo a u všech tří položek, byť ne ve stejný okamžik, nastal nedostatek nebo prudké zdražení. U plastů to bylo zejména v souvislosti s covidem, tam už jsme během letních prázdnin pozorovali určité zlepšení. Nedostatek dřeva je způsoben válkou na Ukrajině a nejnověji se k tomu přidal papír. Jeho cena v posledních týdnech rapidně roste, což souvisí se zdražováním energií. Třeba v Německu už kvůli tomu dokonce uzavřelo provozy několik velkých papíren. V řadě dalších zemí ten trh úplně zamrznul. V Česku je naštěstí situace zatím poměrně dobrá.

Co čekáte, že se na trhu stane v nadcházejících měsících?

Očekávám snížení poptávky. Určitě to nebude katastrofické, ale bude to citelné. Myslím, že lidé nebudou mít tolik peněz, tím pádem budou nakupovat méně věcí a nebude třeba tolik obalů. Na druhé straně by to mohlo právě srazit dolů cenu papíru, která je teď neúnosná.

Českému průmyslu v zimě hrozí také nedostatek plynu. Připravujete se i na tento krizový scénář?

Přijímáme hodně opatření, která pravděpodobně budou podobná tomu, co dělají mnozí. Zajistili jsme si nezávislé naftové topení, kterým budeme v případě nouze vytápět výrobní prostory. Obecně snížíme teplotu ve všech prostorách firmy, budeme instalovat solární panely na střechu a měníme světla za úspornější varianty. Všechno nicméně ovlivnit nemůžeme. Náš hlavní výrobní artikl je vlnitá lepenka a k ní potřebujete papír a plyn. Takže ve chvíli, kdy by opravdu nastalo nějaké silné omezení energetických dodávek, nedokážu si ani představit, jak rozsáhlý výpadek by na trhu nastal. Jsem si ale jist, že naše firma letošní zimu zvládne.

Máte pocit, že česká vláda dostatečně podporuje podnikatele v této obtížné době?

Vláda má zajistit pouze základní parametry a nemá běžně zasahovat do trhu. Samozřejmě je potřeba vytvořit nějakou záchrannou síť pro ty, kteří jsou na energiích bytostně závislí. Pak už by to ale mělo být na jednotlivých firmách, jak se s tím popasují. Řekl bych, že za covidu byla spousta takových podporovaných firem, ačkoli to jsou de facto zombie podniky, které přežívají, ačkoli tomu jejich ekonomické parametry dávno neodpovídají.

Servisbal se na konci září chystá do Německa na Fachpack, největší obalový veletrh v Evropě. Můžete prozradit, co budete vystavovat a s jakým cílem tam jedete?

Budeme součástí stánku PackSynergy, což je asociace rodinných firem z obalové branže napříč Evropou. Budeme mít vlastní exponát. Těším se, že zase budeme moci ukázat um českých ručiček na německém trhu, protože ten exponát za to opravdu stojí. Zatím neprozradím, co to bude. Vzhledem k tomu, že se Fachpack koná blízko českých hranic, je to pro nás příležitost, jak se setkat i s domácími zákazníky, pro které je český trh malý. Zároveň toho chceme využít k hledání nových dodavatelů.