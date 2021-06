Podnik musí počítat s tím, že se s dodavatelem softwaru pohádá, říká IT expert David Strejc | E15.cz

„Tuzemský IT průmysl je předražený, protože naše firmy nespolupracují. Máme tu nějakých padesát vývojářů, a všichni se snaží převynalézt kolo,“ myslí si David Strejc, odborník na moderní technologie a majitel IT společnosti WYR. Jaké jsou nejnovější trendy v e-commerce marketingu? A na co si dát pozor při výběru firemního softwaru? To a mnoho dalšího odhaluje Strejc v rozhovoru pro deník E15.

Na co se zaměřuje vaše společnost WYR?

Zabýváme se instalací a údržbou firemních softwarů. Naší specializací jsou takzvané open source, tedy softwary s otevřeným zdrojovým kódem, jako je například WordPress. Pomáháme také společnostem s technickou stránkou e-commerce marketingu.

Jak se vaše malá IT firma vypořádala s koronakrizí, během které se technologickému sektoru na rozdíl od jiných dařilo?

Dopady pandemie pro nás nebyly negativní, ale ani vyloženě pozitivní. První tři nebo čtyři měsíce jsme neuzavřeli žádný nový obchod. Všichni klienti byli opatrní, takže jsme fungovali jen díky předem nasmlouvaným kontraktům. Nevytváříme nějaké inovativní aplikace na volání. Spíše provozujeme takový podpůrný byznys pro e-shopy, které už existují.

Během pandemie si také řada Čechů poprvé vyzkoušela home office. Jak se na tento fenomén díváte pohledem IT experta? Jsou Češi dostatečně počítačově gramotní?



Na to nemohu úplně odpovědět. Žiju v bublině lidí, pro které je IT a home office denní chléb. Naše firma vyrábí produkty pro zákazníky, kteří už s technologiemi pracovat umějí. Takže s žádnými problémy v tomto ohledu jsem se nesetkal. Jinak ale mohu říci, že plně podporuji práci odkudkoli.

Vzorem je nám například jeden ze zakladatelů WordPressu Matt Mullenweg. Ten ve své firmě zrušil kanceláře a dnes zaměstnává asi 1500 lidí, kteří pracují na různých místech ve světě. To je přesně naše vize. Naši zaměstnanci jsou převážně mladí lidé a my jim chceme dopřát svobodu. Samozřejmě musejí odvést svou práci, ale po nikom nevyžadujeme, aby chodil do kanceláře, když to není nutné.

A co IT průmysl u nás obecně? Máme tu dostatek kvalitních programátorů v porovnání s USA či západní Evropou?

Česko má jedny z nejšpičkovějších IT vývojářů vůbec. Před pár lety jsme byli dokonce pátým největším vývozcem softwaru na světě. Takže na lidské úrovni jsme na tom skvěle. Horší je ta filozofická úroveň, tam jsme tak dva až čtyři roky pozadu za vyspělými státy.

Co tím myslíte?

Já jsem striktní zastánce a propagátor open source, tedy softwarů, u kterých firma může volně používat, sdílet nebo upravovat zdrojový kód. Řada lidí v českém byznysu ale open source odmítá, protože open source rovná se zadarmo a slovo zadarmo zní podnikatelům podezřele. Lidé totiž mají nastavené v hlavě, že když se za něco nemusí platit, je to automaticky nějaký podvod nebo ten produkt není kvalitní. V devadesáti procentech případů mají pravdu, ale zrovna u softwaru to tak není. Ve skutečnosti celý západní svět dnes běží na open source a používají ho všechny velké společnosti, jako jsou Facebook, Google, Amazon nebo Netflix.

O českém IT průmyslu se také říká, že je předražený. Proč tomu tak je?

Problém je v tom, že české IT společnosti nespolupracují. Máme tu nějakých padesát firem a všechny se snaží převynalézt kolo. Ve výsledku produkují tu samou věc, ten samý software, jen předělaný na padesát způsobů. Některé firmy, které používají closed source software, také přepalují ceny, protože si jsou jisti, že zákazník s tím není vzhledem k licenčním podmínkám schopen nic udělat a v podstatě těm společnostem platí výpalné.

Na druhé straně je ovšem fakt, že IT je velmi mladý obor a mnoho lidí si stále neuvědomuje, co to všechno obnáší starat se dvacet let o nějaký software. Všichni si myslí, že největším nákladem je pořízení softwaru. To ale není pravda. Všechny operační systémy, programovací jazyky a databáze se musí neustále upgradovat. A ta údržba stojí spoustu času a peněz. Jenže běžný zákazník za ni nechce platit, protože to je něco, co on fyzicky nevidí.

Napadá vás tedy něco konkrétního, co by se mohlo změnit, aby odvětví fungovalo ekonomičtěji a lépe?

Mělo by se méně válčit a více spolupracovat. Nehádat se o licence, patenty a podobně. Víc se dívat na západní technologické firmy. Oni se na rozdíl od nás navzájem podporují. A používat open source software. IT průmysl je natolik složitý, a bude čím dál tím složitější, že nějaké psaní kódů od začátku musí logicky jednou odpadnout. Věřím, že to tak nakonec bude.

Teď k trochu praktičtějším věcem. Na co by si podle vás firma měla dát pozor při vybírání ideálního systému pro řízení vztahu se zákazníky alias CRM?

Měla by počítat s tím, že výběr potrvá dlouho, protože jakmile si jednou nějaký software vyberete, budete ho jen velmi těžko měnit. Není to totiž jen o bariéře toho softwaru, ale i o lidské bariéře. Řada lidí, když už se naučí nějaký systém používat, už jiný nechce. Takže určitě vybírat opatrně, zjistit si všechny informace pro a proti. Je ten software dostatečně rychlý? Bude růst se mnou, když já porostu? Pokud mám jen malou firmu, není na nás příliš komplikovaný? Je dostatečně rozšiřitelný a napojitelný? V roce 2021 spolu všechny softwary od mobilních aplikací po CRM navzájem komunikují. Čili zkontroloval bych si, jak snadno bude ten systém komunikovat s ostatními.

Také není důležité jestli ten software má tisíc funkcí, nýbrž zda má funkce, které já konkrétně potřebuji, protože firmy jsou jako lidé. Každá je jedinečná a má unikátní potřeby. No, a poslední důležitá věc, podniky by vždy měly počítat s možností, že se s dodavatelem softwaru pohádají.

To mi vysvětlete.

Všechny firmy zpravidla chtějí software, který je rychlý, funkční, stabilní a především levný. Jenže IT jsou náročné a drahé, takže to jsou dva světy, které se zákonitě musejí střetnout a zkrátka ne vždy to dobře dopadne. A jak už jsem zmiňoval, closed source softwary vám přímo v licenčních podmínkách zakazují cokoli s tím softwarem dělat. I když za něj utratíte sto tisíc korun, stále není váš. Nemůžete ho nijak upravovat a prakticky nejde vyměnit, takže jste pak odsouzeni platit dodavateli dvacet let, i když se systémem nejste spokojeni.

Jaké jsou v současné době nejzajímavější trendy v e-commerce marketingu?

Mobilní telefon se de facto stal osobním počítačem. Čím dál tím větší počet přístupů na webové stránky je právě z mobilních telefonů. U jednoho z našich klientů to bylo dokonce 95 procent. To je potřeba si uvědomit a počítat s tím při vytváření webového designu. Přizpůsobit jeho vzhled mobilu. Také se hovoří o nástupu hlasového ovládání, kdy zákazník bude hlasem ovládat web. S tím jsem se však zatím v praxi nesetkal.

Velmi důležitá je personalizace. Když se webu podaří hned při prvním kliknutí odhalit, zda je zákazník muž, nebo žena, tak se podle toho automaticky přenastaví reklamní bannery pro jeho pohlaví. To pak může udělat významný rozdíl v úspěšnosti prodejů. Protože když nabídnete klientovi přesně to, co hledá, vždycky na to klikne.

No, a nakonec bych zmínil, že zákazník se vždy na e-shopu orientuje vizuálně čili je klíčové, aby ten web byl hezký. Používal vlastní a atraktivní obrázky, ne z fotobank, protože ty nikdy nefungují. Autentičnost a kvalita vizuální prezentace.

Během pandemie významně narostl počet hackerských útoků. Myslíte, že většina českých firem kyberbezpečnost podceňuje?

Ano. Lidé ani podniky to riziko vůbec nevnímají, dokud se jim opravdu něco nestane. A v Česku obzvlášť. Myslí si, že když mají v počítači antivirus, je tím vše vyřešeno. Jenže v reálu je to jako kdybyste šel do válečné zóny v helmě a neprůstřelné vestě. Ta helma a vesta vás do určité míry ochrání, neznamená to ale, že jste nezranitelný.

Nicméně nejslabší článek jsou v kyberbezpečnosti vždycky lidé. Antivirové softwary jsou dneska už většinou hodně kvalitní, takže hackeři zpravidla sázejí na to, že někdo klikne na něco, na co kliknout nemá. A s tím se v podstatě nedá nic dělat, snad kromě edukování.

Každopádně osobně vnímám jako daleko horší nebo minimálně nepříjemnější než nějaké kyberútoky to, kolik o nás velké technologické společnosti typu Googlu a Facebooku sbírají dat a soukromých informací. Celé země se pak mohou snadno stát rukojmím softwarové firmy. Ale to je nesmírně široké téma, které se nedá probrat v několika větách.

David Strejc (35)