Šéf turismu ostrova Kos: I přes slevy přiletí jen pětina návštěvníků | E15.cz

Letošní sezona je a bude zcela jiná než ty předešlé, v čem se bude lišit především?

Řecko se turistům otevřelo až prvního července. Vliv pandemie na cestovní ruch a řeckou ekonomiku je tak samozřejmě obrovský. Kos přitom z 90 procent žije z turismu. Doufáme proto, že odteď už se bude situace jen zlepšovat a vrátíme se k normálu tak rychle, jak to bude možné.

Jaká budoucnost čeká zdejší byznys?

Situace je těžká. Pokud budeme mít dobrý červenec z pohledu nešíření nákazy a pokud to dobře půjde i v srpnu až říjnu, vše bude snadnější. A jestli nastanou problémy? Tak to opravdu nikdo neví.

„Vše bude snadnější“ znamená, že se praxe hoteliérů a restaurací vrátí k předkrizovým standardům, anebo čekáte dlouhodobější změny?

Věřím, že do roku 2021 se vrátíme k normálu.

Jak velká část hotelů zůstává stále zavřená?

Víc než polovina hotelů ještě neotevřela. Na konci července by ale měla být v provozu většina. Hotely se otevírají pomalu, jeden po druhém, ale restaurace a malé obchůdky už vesměs fungují všechny.

Očekáváte pokles cen těchto služeb?

Hotely nabízí mnoho slev, aby přilákaly klientelu, pro kterou je za současných podmínek složitější cestovat. Řecká vláda rovněž spolupracuje s tour operátory v oblasti reklamy i slev na zájezdy. Turisté tak mají letos jedinečnou příležitost, jak do Řecka cestovat za nižší cenu.

Bojí se obyvatelé Kosu kvůli možnému šíření nákazy?

Je normální, že se někteří bojí. Jsme ale připraveni dodržovat pokyny vlády. Na sezonu jsme připraveni.

Čeho se bojíte více? Finančních potíží, nebo možného šíření nákazy?

Ze začátku COVIDu-19. Nyní už převažují obavy o ekonomické dopady. Ekonomika roste po úvodním šoku velmi pomalu.

S jak velkým propadem počtu příchozích turistů počítáte?

Nepředpokládáme, že na Kos letos přiletí více než dvacet procent z loňského počtu turistů.

To znamená zásadní propad, jak velká část zdejších podniků může kvůli tomu zkrachovat?

Tuto otázku mohu zodpovědět až po konci sezony. Takovéto situaci čelíme vůbec poprvé, nemáme s ní žádné zkušenosti. Přijdeme o zhruba osmdesát procent příjmů, ale kolik podniků kvůli tomu zavře a kolik lidí přijde o práci, zatím nedokážu říci.

Po příletu na Kos jsme byli ještě na letišti takřka všichni otestováni na nákazu COVID-19. Testování v masivním měřítku musí být velmi nákladné, jak celý proces funguje?

Pokud by lékaři objevili nakažené po otestování, putovali by do izolace do vládou pronajímaného pětihvězdičkového hotelu. Veškeré náklady na testování i zmíněný hotel hradí vláda. Věřím, že takto proběhne celý červenec. Jak to bude další měsíce, teprve uvidíme. Jdeme krok po kroku.