Babiš rozeštvává. Pavel musí vyhrát o 20 procent, říká šéf SIKO | E15.cz

Před prvním kolem prezidentských voleb jste finančně podpořil Petra Pavla třema sty tisíci, zatímco vaše maminka Jaroslava Valová, zakladatelka firmy, sponzorovala Danuši Nerudovou. Jak volby v rodině vnímáte?

Probíhal u nás vnitřní boj. Jednoduchý nebyl. Někdy byly rodinné debaty hodně náročné. To téma nás silně rozdělovalo. Máma chápala Danuši jako perspektivu pro mladé, mluvila i o ženské otázce. Já podpořil pana Pavla, protože jsem tušil, že to ve druhém kole nebude jednoduché. Věděl jsem, že si Andrej Babiš přál do druhého kola kohokoliv, jen ne generála. Jestli má někdo šanci, tak generál. S jeho týmem jsem se scházel už od léta.

Předpokládám správně, že jakékoliv dilema po prvním kole odpadlo?

Určitě. Máma ve druhém kole podporuje generála, avizovala to předem.

Zmíněné důvody, proč jste v prvním kole podpořil Pavla, jsou ryze pragmatické. Volil byste stejně, kdybyste se rozhodoval „srdcem“?

Pana Pavla jsem poznal osobně. Myslím, že je to charakterní člověk. V Černoučku, kde žije, získal 182 z 223 hlasů. Fenomenální výsledek. Na malé vesnici se charakter projeví nejvíc. Pan Pavel může přinést skutečně nadstranické vnímání a nekonfrontační atmosféru do politiky. Danuše Nerudová k tomu svou podporou výrazně přispěla.

Bude to stačit na porážku Andreje Babiše?

Jeho projev po skončení prvního kola mne utvrdil v tom, že musím burcovat například lidi, co mě sledují na LinkedInu. Nestačí, aby generál Pavel vyhrál. Musí vyhrát alespoň o dvacet procent - abychom vyslali jasný signál, že takovýto způsob konfrontace nikam nevede. Chci, aby nikdo druhé kolo nepodcenil a lidi přišli volit. Veřejně se vymezit je pro mě důležité, byť tím můžeme přicházet o zákazníky. Z druhého kola jsem trochu nervózní. Myslím, že to dobře dopadne, ale nebude to jednoduché.

Máte ve svém okolí lidi, kteří na Babišova hesla slyší? Chápete jejich postoj?

Spousta lidí mi říká: mám stejný názor jako ty, ale moji rodiče… A začnou vyprávět příběh z druhé strany. Rodiny se hádají. Je to smutné, nepochopitelné. Nechci, abychom dopadli jako v Americe, kde souboj Trump versus Biden rozdělil rodiny ještě hlouběji.

Také považujete Babiše za „zlo“ jako paní Nerudová?

Pro mě je to rozeštvávač. Chceme-li nastolit novou kulturu a správné vzory, aby naše děti měly inspiraci, tak Babiš není správná volba. Když v televizi mluví a děti se dívají, vypínám zvuk.

Domácí pohoda je ve vašem případě o to důležitější, že s rodinou sdílíte majetkové podíly ve firmě a kompetence vedení. Zasahuje maminka místy do vedení podniku?

Máma mi do řízení firmy nevstupuje. Obdivuji to. Já bych to nedokázal. Ví, že udělám také spoustu špatných rozhodnutí. Věří ale, že se vyhnu těm fatálním, o která jde. V rodině řešíme jen nejdůležitější otázky. Například větší akvizice nebo investice, které ovlivňují cash-flow celé skupiny. Firma stoprocentně patří první a druhé rodinné generaci - mámě a třem dětem, podíly jsou rovnoměrně rozděleny. Byznys opíráme o několik nohou. Vedle SIKO, které řídím já, máme i developerské projekty jako například Luka Living, což je malé obchodní centrum spolu s dvěma sty nájemními byty přímo na stanici metra Luka. Tyto projekty řídí Víťa Vala (druhý syn Jaroslavy Valové, pozn. red.).

Jak na SIKO dopadá současná náročnější ekonomická situace?

Celoevropské zafixování ceny plynu obrovsky pomohlo ke stabilizaci ekonomického prostředí. Doposud nebylo možné plánovat. Když chtěl developer jakoukoliv kalkulaci od stavební firmy, ta ji nebyla schopna vyhotovit, protože žádný dodavatel nebyl schopen garantovat cenu. U keramiky či obkladů dřív tvořil plyn třetinu ceny. Pětinásobné zdražení bylo fatální. Situace se ale zlepšila. Třeba železná ruda se už na burze obchoduje za stejnou cenu jako před deseti lety. A to je dolar o dost levnější. Než se situace uklidní a začne se znovu investovat, chvíli to potrvá. Stavebnictví je bohužel silně zasaženo, což letos silně dopadne i na nás.

Jak?

Předběžně mohu říci, že jsme v Česku loni utržili až 5,5 miliardy korun, meziročně o desetinu více. Letos ale očekáváme pokles o sedm až dvacet procent. Předloni jsme měli rekordní zisk, proto jsem se na základě sázky musel stříhal do hola. Konsolidovaný hospodářský výsledek v roce 2021 činil 140 milionů korun za Česko a Slovensko, loni už výsledek klesnul na úroveň asi 40 milionů. Důvodem je samozřejmě fakt, že se meziročně výrazně zvýšily takřka všechny nákladové položky celkově asi o patnáct procent.

A letos?

Pro letošní rok počítáme s černým scénářem a plánujeme ztrátu 50 až 100 milionů korun. Byla by to první ztráta v historii naší firmy. Může se stát, že žádná krize nepřijde, štěstí ale přeje připraveným. Raději plánujeme hodně obezřetně. Ekonomickou situaci ve světě i ve firmě bereme velmi vážně. Nebudeme ale spořit na něčem, co by nás za dva až tři roky doběhlo. I proto letos investujeme asi sto milionů do fotovoltaiky, dalších čtyři sta milionů do skladů v Česku a Francii a další peníze do IT a webových řešení. Z minulých let máme finanční rezervy, ze kterých můžeme čerpat (nerozdělený zisk minulých let činil koncem roku 2021 čtvrt miliardy korun, pozn. red.).

Co jsou hlavní důvody letošní očekávané ztráty?

Staví se méně. Lidé ze stavebnin reportují, že za prosinec a leden poklesly prodeje ztraceného bednění - základní komponenty pro stavbu rodinných domů - o osmdesát procent. To se projevuje už i u nás. Od loňského září do konce roku nám klesaly prodeje v objemových jednotkách, tržby alespoň stagnovaly vzhledem k našemu zvýšení cen. Letos už ale klesají i tržby. Prodává se méně cihel a dalších stavebních komponent. Takže raději šetříme a jsme opatrní. Místo expanze na další trhy spíše prohlubujeme byznysmodel na těch stávajících - jsme například v Maďarsku, Francii, Španělsku či Velké Británii.