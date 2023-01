Nabídnu řešení lidem z regionů postižených ekonomickou transformací, říká Petr Pavel | E15.cz

Ve čtvrtek dopoledne se favorit prezidentských voleb Petr Pavel vypravil za voliči do Ostravy. Byl to jeden z jeho nejdůležitějších výjezdů v klíčové fázi kampaně. V Ostravě podobně jako v Ústí nad Labem v prvním kole prohrál, proto se chce na tyto regiony více zaměřit. Pavel už také oznámil, že vrátí milionové sponzorské dary od majitele sítě drogerií Martina Moravce nebo spoluzakladatele Partners Petra Borkovce. „Domluvili jsme se s týmem, že omezíme některé větší dary a dáme prostor spíše drobným dárcům,“ dal se slyšet Pavel. Naopak využil podporu od vlakového dopravce Leo Express a na cestu do Ostravy se vydal právě s touto společností.

Proč jste vybral právě Ústí nad Labem a Ostravu pro kampaň před druhým kolem prezidentských voleb? Je to kvůli tomu, že tam v prvním kole dominoval váš soupeř Andrej Babiš?

To také, protože by vlastně nemělo smysl jezdit tam, kde jsem získal výraznou většinu – tam není moc koho přesvědčovat. Mohu jen doufat, že tito lidé přijdou i ke druhému kolu. Nyní má smysl oslovit ty, kteří jsou nerozhodnutí. Sice už jich není tolik, ale přece jenom stojí za to jim vysvětlit některé nejasnosti, aby si mohli udělat lepší obrázek. Mám Ostravu rád, lidé jsou zde velice přímočaří a diskuze s nimi je vždy velice věcná. Je jedině dobře, když i v místě, kde měl Andrej Babiš většinu, se lidé, kteří mají jiný názor, dozvědí, že v tom nejsou sami a že ještě mají koho podpořit.

Má to ale i další důvody. V Ústeckém kraji jsem začínal s kampaní, sbíral podpisy, je to můj domovský kraj a mám tam trvalé bydliště. Do Ostravy jsme zase často v posledních letech jezdívali, setkávali jsme se vždy s příjemnou atmosférou, navíc tam máme poměrně silné zázemí podporovatelů.

Lidé v těchto regionech mají občas pocit, že je na ně zapomínáno, že je celostátní vláda pragocentrická. Co jim chcete v tomto ohledu přislíbit?

Chci jim dát jednoznačně najevo, že to, co jsem dělal v době přípravy na kampaň, v době sbírání podpisů, budu v případě zvolení dělat nadále. Tedy, že za nimi budu jezdit. Budu se s nimi bavit o konkrétních věcech, ale zároveň už jim také budu moci nabídnout nějaká konkrétní řešení. Nejen v regionech, které jsou nejvíce postiženy ekonomickou transformací, existuje řada projektů, na kterých se dá stavět.

Video se připravuje ... Petr Pavel ve vlaku na cestě do Ostravy • VIDEO E15

Pokud dokážeme efektivně využít peníze z Fondu spravedlivé transformace, což je více než 40 miliard korun, pak můžeme výrazně přispět ke zlepšení kvality života v těchto regionech. Není to jenom o navyšování počtu pracovních míst, ale o celkovém zlepšení kvality života, aby neměli důvod z těchto regionů odcházet.

Proč jste nejel do Ostravy Českými drahami, ale Leo Expressem? Neměl by kandidát na prezidenta upřednostnit národního dopravce?

Do Ostravy jezdíme vlakem pravidelně, a to s různými dopravci. Právě proto, že je to ekologičtější a rychlejší a můžeme po cestě pracovat. Jeli jsme s Leo Expressem, protože generální ředitel je náš podporovatel a nabídl nám místa ve vlaku. Navíc se nám odjezd hodil do harmonogramu.

Váš soupeř ve čtvrtek vyvěsil nové billboardy, na kterých je napsáno „Generál nevěří v mír. Volte mír. Volte Babiše“. Jak se s takovou rétorikou bojuje?

Je to uzpůsobené kampani, která je založena na šíření strachu mezi lidmi a na překrucování faktů, protože je zřejmé, že nikdo z vojáků nechce zatahovat zemi do války. Naopak vojáci se snaží o to, aby byl mír. I kdyby chtěli do boje, tak na to nemají žádné pravomoce, protože války nezačínají vojáci, ale politici. V tomto případě je to klamavá reklama.

Lidem nyní údajně chodí SMS, které vaším jménem vybízejí k vojenské službě. Co na to říkáte?

Samozřejmě to není pravda, rozhodně nepodněcuji k válce a nemám sebemenší zájem na jakékoli mobilizaci. Je to špína, která těží ze strachu lidí, což může vést i k destabilizaci společnosti. Vytváří strach a možná i vztek vůči konkrétní osobě. V tomto případě by možná stálo za to podat podnět pro trestní stíhání kvůli šíření poplašné zprávy. Vzhledem k času, který zbývá do druhého kola, by to ale už nemělo smysl. V každém případě je třeba takové jednání odsoudit, takové praktiky nemají ve slušných volbách co dělat.

Jak chcete přesvědčit voliče Andreje Babiše, že je to lež? Řada z nich je přesvědčena, že lžete vy.

Je potřeba jim dát fakta, která si mohou ověřit. Například v roce 2017 jsem po dvou letech domluvil jednání mezi NATO a náčelníkem generálního štábu Ruské federace Gerasimovem. Bylo to proto, abychom navázali na vztahy, které jsme měli před anexí Krymu, a přispěli tak ke zmírňování napětí. Andrej Babiš ve své knize v tu samou dobu v roce 2017 vyzýval, aby se NATO změnilo v útočnou organizaci. Každý občan si sám může udělat obrázek o tom, kdo chce mír a kdo je válečným štváčem. Já jsem to rozhodně nebyl.

Budete se snažit na ty billboardy nějak odpovědět?

Billboardovou kampaň samozřejmě máme, ale držíme se našich témat. Rozhodně nebudu reagovat na každou lež nebo překroucení faktů, se kterým přijde Andrej Babiš. Ale určitě se proti tomu ohradím, protože to nesmysl je. A znovu říkám, budu to opírat o fakta, která si mohou lidi ověřit.

V pátek navštívíte podnik Vítkovice Steel, proč právě ten?

Je to příležitost promluvit k lidem, ke kterým dosud promlouval hlavně Josef Středula. Chci se jim představit a ukázat, co reprezentuji a co jim mohu nabídnout, a dát jim tak možnost, aby poznali jednoho z favoritů současných voleb přímo.

Jednal jste s Josefem Středulou o případné podpoře?

Ne, nebavili jsme se o tom.

Budete jednat o podpoře s nějakými politiky, například s panem premiérem nebo s vládou? Andrej Babiš přece tvrdí, že jste provládní kandidát.

On je zase evidentně prezidentovým kandidátem. Pro mě tohle není téma. Pro mě je důležité s vládou komunikovat, ale až v okamžiku, kdy budu zvolený. Teď jsme v okamžiku vrcholící kampaně, takže nevidím jediný důvod pro blízkou koordinaci s vládou.

Rozhodl jste se vrátit několik milionů korun, které jste získal na darech od majitele sítě drogerií Teta Martina Moravce a od Petra Borkovce z Partners. Proč?

Domluvili jsme se s týmem, že omezíme některé větší dary a dáme prostor spíše drobným dárcům. Během dvou dnů od voleb jsem získali od malých dárců deset milionů korun, což pokrývá potřebu druhého kola, takže nebyl důvod přijímat žádné větší dary od jednotlivých dárců.

Co chystáte v následujících dnech?

V pátek navštívím Brno, sobotu alespoň zčásti využiju na regeneraci a v neděli mám už zase program. Dopoledne se chystám na mši do Svatovítské katedrály k třicátému výročí republiky a k večeru by měl být koncert v Lucerně. Poté se budu samozřejmě připravovat na příští týden, který určitě nebude jednoduchý.

Příští týden vás také čekají televizní debaty, jak se na ně připravujete?

Čím blíže budeme k volbám, tím budou vypjatější. Na všechny se nicméně připravuji stejně důkladně, nemám pro každou debatu jiný scénář. Pokud Andrej Babiš přijde s něčím novým, tak samozřejmě na to budu muset nějak reagovat. Snažím se ale držet toho, čeho se držím celou dobu, tedy aby celá kampaň byla konzistentní.

Ve čtvrtek jste se střetl s Andrejem Babišem v první živé debatě před druhým kolem v redakci Blesku. Jaký jste z toho měl pocit?

Andrej Babiš mi přišel mnohem krotší, ve vztahu k vládě byl smířlivější. V minulosti se vyjadřoval mnohem ostřeji, dnes řekl, že je připraven spolupracovat s premiérem a pomáhat vládě. Myslím, že si uvědomil, že tak tvrdá kritika vlády mu neprospívá. Je zřejmé, že problémy, které dnes máme, bez spolupráce s vládou řešit nepůjde.

Zmiňoval jste také, že trénujete i psychickou odolnost na debaty. Jak to probíhá?

Připravuji se spíše obsahově. Psychickou odolnost už jsem měl možnost tolikrát v životě natrénovat, že už snad asi nemusím.

V České televizi budete v nedělní debatě sám, Andrej Babiš odmítl přijít. Je to výhoda, nebo nevýhoda?

Budu tam mít sice exkluzivní prostor, což je asi dobré, ale na druhé straně mě budou o to více trápit.