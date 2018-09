Tradiční styl práce ustupuje, říká středoevropský šéf coworkingového obra WeWork | E15.cz

Proč se vaše společnost rozhodla pro kancelářskou budovu Drn na Národní třídě?

Vždy vyhledáváme lokality, které jsou snadno dostupné, mají nedaleko skvělé dopravní spojení a jsou přínosné pro naše členy. Významné je rovněž to, že okolí Národní 10 je dynamické. To, že se v blízkosti nacházejí restaurace a možnosti, jak trávit volný čas, je fajn nejen pro naše členy, ale i pro místní podniky v okolí. Když začínáme na novém trhu, zaměřujeme se na centrálně umístěné budovy, zatímco na rozvinutějších trzích jdeme trochu dál od centra, a nakonec pomáháme budovat okrajové čtvrti.

Bude se nové centrum WeWork v Praze nějak odlišovat od ostatních kanceláří vaší společnosti na jiných trzích?

Jsme vlastně globální společnost s lokálními principy fungování. Existují určité standardy, které celosvětově dodržujeme, ale kdykoli přijdeme do nové země, usilujeme o lokální aktivity, lokální program, lokální zaměstnance, a co je nejdůležitější, lokální členy. Při příchodu do České republiky zohledňujeme místní podnikatelskou kulturu. Pražský tým bude složen z místních lidí a k vytváření programu pro naše české členy si přivedeme místní podniky.

Potom jsou také malé detaily, v nichž máte možnost vidět místní odstíny. Často využíváme umělce z města, ve kterém jsme přítomni, aby vdechli život do designu našich prostor, například neobvyklým ztvárněním stěn, a vybíráme si místní potraviny a nápoje. Například všichni britští členové dostávají k čaji sušenky.

Na jaké klienty se budete v Praze zaměřovat?

Rozpětí našich členů ve WeWork sahá od velkých korporací, jako jsou banky, po umělce na volné noze, designéry, spisovatele, vývojáře aplikací, marketéry a další – jde vlastně o podnikatele jakékoli velikosti, kteří chtějí pracovat v inspirujícím prostředí nabízejícím programy, které napomáhají propojovat, vzdělávat a podporovat spolupráci.

Čím jsou sdílené kanceláře atraktivní pro korporace?

V našich prostorách na nových trzích se obvykle jako první usazují technologické společnosti a start-upy, ale tento nový způsob práce si osvojují i střední a velké společnosti. Počet našich korporátních členů rychle roste. WeWork má po celém světě více než tisíc členů z řad korporací, mimo jiné HSBC, Salesforce, KPMG a Bacardi. Mnoho těchto společností nám říká, že si vybraly WeWork, protože měly zájem o kreativnější, podnikavější prostředí.

Coworking zažívá v Praze opravdový boom. Čím chcete uspět v konkurenci?

Nepovažujeme za konkurenci ostatní poskytovatele coworkingových prostorů, ale spíše konvenční styl práce jako takový. Globálně probíhá posun k novému způsobu práce. Je to posun zaměřený na smysl práce a užitečná propojení. WeWork je globální komunita 268 tisíc členů po celém světě a všichni dělají to, co je naplňuje. Vzájemně se propojují a pomáhají prosperovat ostatním. Grafik v Praze se například může propojit s marketérem v Los Angeles, a tento člověk najednou podniká v USA a má lepší možnost rozvíjet to, co ho nejvíc baví, a dosáhnout úspěchu.

Připravujete se v Praze respektive v dalších městech České republiky otevřít kromě Národní třídy i jiné lokality?

V Praze budeme určitě expandovat, ale nyní se soustředíme na otevření naší první lokace a na to, abychom našim prvním českým členům poskytli absolutně nejlepší zážitek. Když zkoumáme nová města, vždy nasloucháme našim členům. Uvidíme, kam budou naši první členové na tomto trhu chtít, abychom šli, a pak otevřeme lokace v nových městech.