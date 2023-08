Internet na míru končí. Ze světa se stane lepší místo | e15.cz

Pokud uvažujete nad koupí nových bot, pravděpodobně jste proletěli své oblíbené e-shopy, abyste věděli, na jakou cenu se máte připravit. „Možná nakonec boty nepotřebuji,“ řeknete si, když vidíte sumu u vysněných Nike. Další celý týden je ovšem vidíte na každé webové stránce, na kterou se v internetových dálavách vydáte. Jste v pasti, reklamní systémy vám nakonec zmíněné boty vnutí, ačkoli po klasické návštěvě v obchodě byste na celou anabázi zapomněli.

To by ovšem mohlo v blízké budoucnosti přestat, tedy alespoň pro ty internetové uživatele, kteří by o to stáli. Bezmezná personalizace poslední dekády, kterou umožnil zejména laxní přístup regulátorů a zákonodárců, zřejmě získá nové limity.

Zatím největší indicií, která k tomu závěru vede, je rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, podle kterého platformy jako Facebook, Google, Instagram a další nemohou sbírat o uživatelích osobní údaje a následně je využívat k cílení personalizované reklamy bez souhlasu daných uživatelů. Jedná se o průlomový rozsudek, který ohrožuje byznys modely nejúspěšnějších společností poslední dekády, zároveň by ale nemělo jít o příliš velké překvapení. V podstatě jde totiž o pouhé dodržování a vymáhání regulace známé pod názvem GDPR.

Například Facebook na toto rozhodnutí reaguje a avizuje, že se uživatelů bude ptát na výslovný souhlas s tím, aby na ně mohla sociální síť cílit reklamu. To ovšem může výrazně zasáhnout tržby společnosti, jak se ukázalo v případě změny přístupu společnosti Apple. Ta přede dvěma roky oznámila, že mění svůj přístup ke sledování chování uživatelů na internetu prostřednictvím aplikací třetích stran. Od té doby uživatel Applu musí dát explicitní souhlas s tím, aby byl od sociálních sítí a dalších služeb sledován, což umožňuje personalizovanou reklamu.

Právě kvůli tomuto kroku ze strany konkurence ovšem mateřská společnost Facebooku Meta utrpěla značné ztráty, které sama odhadla na 10 miliard dolarů, výrazná část lidí si v případě možnosti výběru zvolí více soukromí při pohybu na internetu. Lze očekávat, že další výslovné dotazy k souhlasu se sledováním povedou k dalším uživatelům, které Facebook nebude moci sledovat, což bude znamenat horší cílení reklam, za které si nebude moci americký gigant účtovat tolik peněz jako v současné době. A stejně na tom bude zřejmě většina podobných služeb, které na penězích od inzerentů vyrostly do miliardových výšin.

Nejde zároveň pouze o rozsudek, na podobnou změnu míří také unijní akt o digitálních službách (DSA), který bude vyžadovat po velkých platformách možnost, aby uživatelé měli přístup také ke kanálu příspěvků, který není řízen algoritmy dle jejich preferencí. Na tuto legislativu již zareagoval čínský TikTok, který oznámil, že uživatelé v EU budou mít brzy možnost přepnout na příspěvky, které jsou aktuálně populární v daném regionu a jazyce.

Přitom čínská sociální síť je od svého vzniku založená právě na tom, že uživatelům dodává obsah na míru, její algoritmus je obecně považován za jeden z nejpokročilejších. Tento krok to mění, zároveň by měl vnést více jasno do toho, co je na TikToku v současné době populární, což dosud de facto nešlo zjistit.

Každopádně tyto téměř převratné zprávy ukazují na to, že zřejmě dojde k uvolnění všudypřítomné personalizace, kdy uživatel, pokud bude chtít, bude mít plnou kontrolu nad tím, co chce vidět. Například v případě TikToku totiž často platí, že obsah, u kterého člověk vykazuje nejlepší měřitelnou odezvu, není zároveň ten nejvhodnější pro daného uživatele a v některých případch může být přímo škodlivý. To ukázala například investigativa listu The Wall Street Journal, která popsala, jak uživatelům s psychickými problémy sociální síť servíruje další depresivní obsah, což jim pravděpodobně příliš na dobré náladě nepřidávalo.

Pokud se tak internetu podaří vymanit se z personalizovaného pekla, bude to pro společnost jenom dobře. V roce 2023 už není prostor pro argumentaci o přílišném vměšování vlád do podnikání soukromých firem. Jejich vliv zkrátka došel příliš daleko, respektive do našeho nejniternějšího soukromí, kam jsme je omylem pustili. Těžko říct, zda tento proces jde ještě zvrátit, to ovšem neznamená, že by se o to regulátoři neměli alespoň pokusit. Když to nakonec vyjde, stane se ze světa lepší místo, kde zbude více místa pro svobodnou vůli lidí.

