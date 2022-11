Ceny bytů klesnou o desítky procent, říká šéf Babišova fondu | E15.cz

I když Andrej Babiš kandiduje na prezidenta, už více než rok je jen poslancem. Zapojuje se po odchodu z čela vlády do strategického plánování fondu, nebo jen vyhlíží jednotlivé investiční příležitosti?

Vůbec. Stále je dost zaneprázdněný, má jiné priority. Fungujeme samostatně, a pokud máme výsledky, máme klid na práci. Jednou za měsíc nebo dva se vidíme, zajdeme na večeři, ale to je vše.

Zaneprázdněná je v poslední době i vaše skupina reprodukčních klinik FutureLife. Vstoupili jste s ní na další dva nové trhy, když jste získali majoritu ve španělské společnosti Institut Marquès. Je její integrace do skupiny to, co vás nyní nejvíce zaměstnává?

Paradoxně ne. Jsme především investiční společnost, takže když dokončíme akvizici, máme v přípravě několik dalších. V tuto chvíli dokonce osm a u některých už děláme due diligence (celkovou prověrku firmy – pozn. aut.). Tento rok jsme s Hartenbergem tak trochu na křižovatce. Na konci června jsme prodali minoritu ve FutureLife americké investiční skupině CVC a od té doby hledáme, kam peníze z transakce umístit. V souhrnu jde asi o sto milionů eur. Na naší aktivitě je to, myslím, znát. Letos jsme dokončili už deset akvizic, což je nejvíc v historii skupiny. Celkem jich máme padesát.

Díky vstupu do Institutu Marquès teď máte přístup na španělský i italský trh. Proč jste se rozhodli jít do těchto zemí?

Na této akvizici jsme dělali asi rok a půl. Měli jsme štěstí, že v Institutu Marquès se rodina zakladatelů chtěla vlastnicky stáhnout a zároveň ve firmě nadále medicínsky působit. To je přesně ten model, který dlouhodobě preferujeme. Rodině tedy zůstala pětina podílu a místo ve vedení společnosti. Na Španělsku je zajímavé, že stejně jako do Česka tam jezdí mnoho zahraničních pacientů kvůli špičkové péči i cenám, které jsou v této zemi ve srovnání s Velkou Británií nebo Francií klidně i poloviční.

Jak významný je Institut Marquès v porovnání s dalšími firmami ze skupiny?

Firma dělá asi tři tisíce reprodukčních cyklů ročně, což znamená, že je o trochu větší než náš pražský Gennet. Tržby jsou v přepočtu kolem půl miliardy korun, což ji ve Španělsku řadí mezi pět největších firem v oboru. Zároveň má kliniky i v Neapoli a v Římě. Dnes už díky tomu máme deset trhů. Z toho jasně vyplývá, že z původně českého FutureLife už začíná být regulérní evropská firma, české tržby se na těch celkových podílejí méně než polovinou. Po započtení poslední akvizice bude celý FutureLife dělat zhruba 300 milionů eur tržeb, Institut Marquès se na tom bude podílet asi sedmi procenty.

Můžete prozradit, na kolik transakce vyšla?

To většinou nezveřejňujeme kvůli prodávajícím, často jde totiž o rodinné firmy.

Pojďme k celé skupině. Říkáte, že máte finančně nabito. V jakých dalších oblastech sledujete investiční příležitosti?

Bereme to tak, že balík peněz je jeden pro celou skupinu, a nechceme jakkoli limitovat, kam prostředky umístíme. Kdo se zajímavou a smysluplnou nabídkou přijde jako první, tomu věnujeme čas. Pokud s ním dosáhneme i zajímavých podmínek transakce, půjdeme do toho. Samozřejmě se díváme výhradně na firmy, u nichž vnímáme velký prostor pro další růst.

Ale oborové priority máte, ne? Opravdu stíháte sledovat celý trh?

Samozřejmě priority máme. Nejvíce se zaměřujeme na zdravotnictví, e-commerce a na reality. Vždy je lepší investovat do sektoru, kde už působíte – znáte na něm poměry. Ale chceme monitorovat veškeré příležitosti na trhu. Zatím nám to vychází tak, že se jednotlivé divize, kterých máme osm, pěkně doplňují z hlediska řízení rizik.

Jak to myslíte?

E-shopy jsou dynamický trh, kde zažíváme velké výkyvy – nejdřív rychlý pandemický růst, nyní významná korekce. Zdravotnictví je stabilní dividendový byznys, který roste o nižší jednotky procent ročně, ale zároveň je u něho nižší pravděpodobnost poklesu. Pak máme nemovitosti, kde je v současnosti potřeba být hodně vybíravý. Ale stále ještě existují projekty, které dávají smysl. Některé zlevnily i o dvacet třicet procent.

Zmínil jste, že u některých firem provádíte due diligence, což už je pokročilá fáze vyjednávání. Kdy čekat další transakce?

To je těžké určit. Často se stane, že během prověrky zjistíte odlišné finanční ukazatele, než byly prezentovány, a musíte se znovu bavit o ceně. Můžu říct, že když se dostaneme k due diligence, je pravděpodobnost dovršení transakce asi padesát na padesát.

Profil: Andrej Babiš

Na trhu se proslýchá, že se zajímáte i o energetiku.

Je to určitě jeden ze směrů, které sledujeme. Máme na stole pár projektů a analyzujeme si, zda nám to dává smysl i z dlouhodobého hlediska. V současnosti je ale energetický trh natolik narušený, že je velmi složité takto dlouhodobé rozhodnutí učinit.

Předpokládám, že se zajímáte o obnovitelné zdroje.

Ano, určitě bychom neinvestovali do konvenčních zdrojů a určitě bychom se spojili s partnerem, který má zkušenosti. Momentálně se bavíme se dvěma hráči, kteří shánějí kapitál pro další rozvoj – jedna firma je česká, druhá německá.

Rozhodne situace na Ukrajině?

Ani bych neřekl, možná zprostředkovaně. Pokud by se Rusové konečně stáhli, znamenalo by to jasné zklidnění všech evropských trhů včetně stabilizace cen i úrokových sazeb. Při menší nejistotě se samozřejmě lépe plánuje. Při současných sazbách to navíc finančně ani moc dobře nevychází.