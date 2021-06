Dolaroví miliardáři pod čtyřicet podnikají nejčastěji v technologiích | E15.cz

Stát se mladým superboháčem jistě není snadné, ale přesto 78 světových dolarových miliardářů patří do generace Y, takže nejsou starší čtyřiceti let. Dohromady vlastní majetek v hodnotě 418,6 miliardy dolarů, téměř devíti bilionů korun. Vyplývá to z průzkumu, který vypracoval britský investiční web PhysicalGold.com.