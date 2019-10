Bitcoin slaví jedenácté výročí | E15.cz

Zdánlivě nenápadný dokument publikovaný pod dosud neobjasněným pseudonymem Satoshi Nakamoto řeší jedny ze základních výzev finančního a technologického světa.

Popisuje čistě digitální peníze, které nelze zkopírovat či padělat. Zároveň si je mohou lidé de facto anonymně posílat napříč planetou, aniž by k tomu potřebovali prostředníka typu bank.

„Dokument popisující bitcoin právem patří mezi mezi nejvíce originální a nejvlivnější práce, které kdy v dějinách počítačové vědy vznikly,“ uvedl pro portál Coindesk odborník na počítačovou bezpečnost Joseph Bonneau z Newyorské univerzity.

Podle jiných expertů má kryptoměna před sebou relativně dobrou budoucnost. „Je vlastně velké štěstí, že se bitcoin dostal až do stavu, že kvůli němu americká administrativa zvažuje konkurenční projekt vlastní virtuální měny. A to je hodně dobrá pozice. Tím neříkám, že by byl současný relativní úspěch bitcoinu zcela nečekaný. I když kdyby instituce opravdu hodně moc chtěly, bitcoin by mohly zastavit. Otázkou ale je, za jakou cenu. Osobně se kloním k názoru, že bitcoin tu už zůstane," popsal v interview pro E15.cz programátor a odborník na blockchain Peter Todd.

Ve známost širší veřejnosti se ale bitcoin dostal zejména v roce 2017, kdy během dvanácti měsíců vzrostla cena jedné digitální mince z 900 na 19 500 dolarů.

O přínosu bitcoinu však část nejvýznamnějších byznysmenů pochybuje. Warren Buffett kryptoměnu přirovnal k jedu na krysy a opakovaně se nechává slyšet, že spekulace na cenu bitcoinu není investicí v klasickém slova smyslu. Podobně uvažuje i zakladatel Microsoftu Bill Gates.

Zastánci nejrozšířenější kryptoměny ale argumentují, že tak jako bitcoin ve stínu finanční krize vznikl, další ekonomické problémy zemí prvního světa jeho potenciál naplno ukáží. Bitcoin má například pevně daným počtem svých „mincí“ vzdorovat inflaci.

