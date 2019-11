Tesla rozjela produkci v Číně | E15.cz

Do prodeje by se Model 3 měl dostat do konce roku. Informovala o tom agentura Bloomberg.

V šanghajské továrně chce automobilka zpočátku ročně vyrobit 250 tisíc vozidel. Ta je mimochodem první výrobní linkou Tesly, která stojí mimo území Spojených států a automobilku stála dvě miliardy dolarů, tedy něco přes 46 miliard korun. Vyrábět by kromě elektromobilů měla i bateriové články.

Muskova společnost vstoupila na čínský trh v tomto roce s očekáváním dobrých prodejů. Čína totiž patří k největšímu a nejrychleji rostoucímu trhu s elektrickými automobily na světě.

Otevření továrny a výroba elektromobilů přichází v době, kdy světové automobilky spíše strádají a jejich prodeje klesají. Stejně tak se děje i na čínském trhu.

Tesla je však nyní polita živou vodou a její prodeje v posledních měsících stoupají. V říjnu automobilka oznámila prodej 97 tisíc pozidel za třetí čtvrtletí letošního roku. V témže měsíci navíc oznámila i analytiky neočekávaný zisk ve výši 143 milionů dolarů (zhruba 3,3 miliardy korun).

