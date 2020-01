Josef Walter: od opraváře kol k výrobě leteckých motorů | E15.cz

Když se řekne Waltrovka, vybaví se továrna na letecké motory. Alespoň donedávna. Dnes slavné jméno vynálezce, konstruktéra a průkopníka českého motorismu, od jehož úmrtí dnes uplynulo 70 let, nese pouze developerský projekt nahrazující kdysi slavnou továrnu.

Výjimečný podnikatel a konstruktér Josef Walter patřil mezi ty průmyslníky, kteří se vypracovali doslova z ničeho. Svou první dílnu si otevřel za 50 zlatých, vešla se do ní jedna vrtačka, kovadlina a soustruh vlastní výroby, nebyla do ní zavedena ani elektřina. Opravoval kola a váhy a bylo mu 24 let. Svou pílí a nadáním se dostal ke konstrukci vlastních kol a motocyklů.

Počátkem 20. století slavil velký úspěch s motorovou tříkolkou, která se vyvážela i za hranice mocnářství. V roce 1911 začal na pozemcích v pražských Jinonicích stavět továrnu, která začala vyrábět div tehdejší doby – automobily.

Po první světové válce byly automobily značky Walter pro luxus a spolehlivost považovány dokonce za český Rolls-Royce. Továrna ovšem své portfolio rozšířila také o výrobek, který nakonec produkovala nejdéle: letecké motory. I v tomto oboru slavila úspěchy, největší s motorem Walter NZ-60.

To již ale Josef Walter své dítko opustil a energii věnoval nové vlastní továrně, tentokrát na ozubená kola.

Opět osvědčil své konstruktérské schopnosti a počátkem třicátých let se ze společnosti Walter a synové stal největší výrobce těchto součástek ve střední Evropě. Jak původní Waltrovka, tak i jeho nová firma byly po roce 1948 znárodněny. Nástupce Waltrovky Motorlet vyráběl motory až do počátku 21. století, kdy ho převzala americká společnost GE Aviation a výrobu přesunula do Letňan.

Z celého areálu slavné Waltrovky zůstala stát jediná budova nesoucí příznačné jméno Walter. Muž, který dal jméno nejen svým výrobkům, ale i části Jinonic, zemřel v ústraní 15. ledna 1950, aniž by tato zpráva vzbudila pozornost.