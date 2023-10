Firemní auta jako benefit Češi milují | e15.cz

Leasingové firmy mají obecně jednu zajímavou vlastnost. Sledují ochotu firem utrácet za auta a nepřímo tak říkají, v jaké kondici ekonomika je, potažmo jaké jsou vyhlídky. Z tohoto pohledu na tom není Česko zle. Ani přes ochlazení ekonomiky firmy zatím na vozovém parku příliš nešetří. „My Češi si neradi necháme sahat na benefity a auta jsou u nás ve firmách daleko častější zaměstnaneckou výhodou než v zahraničí. Důvodem je, že jsou zdaněna méně než mzda. Nesáhli jsme na ně teď, nesáhli jsme na ně ani v době covidu. Co ale v Drivalii vidíme poměrně zřetelně, je, že se firmy daleko více starají, aby byl provoz aut co nejlevnější,“ říká Martin Brix.

V praxi to znamená, že podniky se učí využívat více on-line monitoringu technického stavu vozidel. „Naše role je umožnit firmám, aby předešly zbytečným odtahům a opravám v servisech tím, že sledují styl jízdy svých řidičů. Tak lze třeba i kontrolovat, kteří zaměstnanci se nechovají k firemním autům ideálně,“ konstatuje Brix.

Do celkových nákladů na provoz automobilů promlouvají změny, kterými trh prochází. Podle šéfa tuzemské leasingové společnosti už nikdy nebude tak levně jako před covidem. „Situace, kdy byl superb za pár tisíc korun měsíčně, už nenastane,“ říká. Vysvětluje to rostoucími cenami aut, které vedle inflace či cen energií ženou nahoru i vyšší požadavky na ohleduplnost k životnímu prostředí, což souvisí s nastupující elektromobilitou. „Auta budou už jen dražší. Nebudou často tak řemeslně dobře zpracovaná, aby automobilky udržely ceny a marže. Vidíme to i dnes. Daleko větší bude naopak tlak na konektivitu s vaším telefonem, počítačem či kalendářem než na materiál palubní desky,“ říká.

Jaký bude důsledek? Luxusní segment si zachová svou kvalitu. Ale u vozů střední třídy se budou smazávat rozdíly mezi jednotlivými značkami. A protože vozy budou obecně dražší, a zároveň ne již tak vzájemně odlišné, což podpoří i přechod na elektromobilitu, bude jejich pronájem, ať už krátkodobý, či dlouhodobý, anebo operativní leasing dávat koncovým zákazníkům stále větší smysl.

Česká vláda dosud elektromobilitu nepodporuje žádnými významnými finančními pobídkami. Podle Martina Brixe je to ale svým způsobem dobře, protože podle jeho názoru dotace obecně křiví trh. Na příkladu Norska, kde vláda z původní masivní podpory elektromobilů couvla a jejich prodeje následně výrazně klesly, se ukazuje, že se firmy nadále chovají méně ekologicky a stále preferují ekonomický pohled. Pořizují taková auta, která vyjdou levněji. „Bez dotací vycházejí vozidla se spalovacím motorem v provozu na kilometr pořád lépe. Elektrická auta si pořizují nadšenci, případně velké firmy, kde je tlak na ESG, typicky banky. Na druhou stranu je ale jen otázkou času, kdy se trend elektromobility rozšíří,“ říká Martin Brix.

Pokud vláda v něčem selhává, je to podle Brixe v tom, jak dělá elektromobilitě osvětu. Měla lidem umět vysvětlit, proč je přechod k e-mobilitě důležitý a kdy jím země naplno projde. „Teď to musejí odpracovávat výrobci, kterým se do toho střídavě chce a střídavě nechce. Výsledkem je, že je nástup elektromobility u nás velmi pomalý. To ale nemusí být špatně, cesta evoluce mi přijde lepší než revoluce,“ soudí.

Automobilky by i bez zeleného tlaku Evropy podle něj samy přišly na to, že musejí elektrická auta vyrábět. Tlak z Číny a USA je tak neúprosný, že pokud by na trend nereagovaly, za pár let by byl evropský automobil jen hezkým exponátem v muzeu. Nové realitě se přizpůsobují i leasingové společnosti. Stále více se stávají technologickými firmami s čím dál větším množstvím dat, díky nimž zákazníkům zlevňují provoz.

A rozšiřují svoje služby. Drivalia například staví půjčovny vozů a se značkou Future Drivalia je silná také na sekundárním trhu ojetých aut. Důvodem je, že leasingovky prodávají prověřená auta, po kterých je největší poptávka.

Ve světě nyní startuje další zajímavý trend, takzvané předplatné aut, kdy firmy i jednotliví klienti platí paušál, v jehož rámci mohou podle přání auta střídat, klidně po měsíci. „Je to hodně náročné, protože musíte mít širokou nabídku vozů na skladě. Nápad je to ale skvělý. Uvidíme, jak se uchytí,“ říká Brix. Součástí změn v autosvětě také je, že se začaly zkracovat dodací lhůty nových aut. Kvůli boji s covidem, který rozkolísal výrobní řetězce, došlo na určitou dobu k anomálii, kdy firmy musely na nová auta čekat i více než rok. Nyní už je nabídka automobilek větší a klient si může více vybírat, což znamená i silnější tlak na konkurenci mezi jednotlivými značkami.

A jaké jsou nejoblíbenější firemní vozy v Česku? Už dlouhodobě se na leasing nejvíce pořizují škodovky. Následují je volkswageny, fordy, toyoty a hyundaie.

Drivalia, která patří do nadnárodní skupiny Crédit Agricole Auto Bank, je na českém trhu nové jméno. V srpnu převzala českou pobočku společnosti LeasePlan, která tady působila od roku 1995. Po celou dobu své existence byla lídrem v oblasti správy firemních autoparků a fleet managementu. Dnes má ve flotile přes 30 tisíc automobilů. Pod novým majitelem má ambici svou vedoucí pozici na českém trhu zdůraznit.