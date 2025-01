Revolut oznámil spuštění ETF investičních plánů bez poplatků

Uživatelé Revolut nyní mohou investovat bez provizí do více než 300 ETF kotovaných v Evropské unii, a to s pravidelnými příspěvky od jednoho eura. ETF fondy jsou poskytovány od správců, jako jsou BlackRock, Vanguard nebo Amundi, a tyto transakce se nezapočítávají do měsíčních limitů podle předplatného. Investiční služby zajišťuje Revolut Securities Europe UAB.

Podle průzkumu, který Revolut zadal agentuře Dynata, považuje 35 procent českých investorů za nejdůležitější nízké a transparentní poplatky. Revolut na tento trend reaguje nabídkou ETF investic bez provizí, což znamená, že veškeré vložené prostředky zůstávají v portfoliu investora a podporují jeho dlouhodobý růst.

ETF fondy umožňují investorům diverzifikovat portfolio v rámci jednoho produktu, protože sledují indexy nebo širší spektrum aktiv, včetně akcií a dluhopisů. Díky nízkým nákladům, jednoduchosti a transparentnosti patří ETF mezi stále populárnější nástroje, zejména u retailových investorů.

V roce 2024 bylo na evropském trhu měsíčně realizováno 10,8 milionu investičních plánů ETF, přičemž objem úspor dosáhl 17,6 miliardy eur. Tato čísla potvrzují rostoucí zájem o ETF jako efektivní cestu k investování.

Revolut, globální finanční platforma, přináší zákazníkům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) přístup k více než 9 000 finančním aktivům. V aplikaci Revolut mohou uživatelé obchodovat s akciemi v USA i v EHP, ETF nebo investovat do podnikových a státních dluhopisů. Česká republika je jednou z prvních zemí, kde mají zákazníci možnost registrovat se do Revolut Invest, samostatné aplikace zaměřené na pokročilé investory.

Revolut chce oslovit začátečníky i zkušené investory

Pro méně zkušené investory nabízí Revolut službu Robo poradce, která automatizovaně doporučuje investiční strategie podle individuálních potřeb uživatelů. Tato služba je ideální pro ty, kdo nemají s obchodováním zkušenosti nebo čas věnovat se detailnímu průzkumu.

Naopak aktivní obchodníci mohou využít předplatné Obchodování Pro, které přináší exkluzivní výhody. Mezi ty patří nižší provize u většiny obchodních nástrojů, vyšší limity velikosti pokynů a přístup k pokročilým analytickým funkcím. Tato nabídka je navržena tak, aby pokryla potřeby náročnějších investorů, kteří hledají flexibilitu a nákladovou efektivitu.