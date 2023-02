ANKETA: Jaký další vývoj po roce války na Ukrajině čekáte? | e15.cz

Ruská agrese na Ukrajině trvá přesně rok a odborníci nevidí šanci na brzký konec. V nejbližších týdnech se podle nich dá očekávat pokračování zvýšeného ruského tlaku ve snaze získat větší kontrolu nad Donbasem. Postupně by ale mohli iniciativu převzít Ukrajinci. Jejich úspěch přitom bude záviset na pokračování západní pomoci, a to nejen vojenské. Válka může podle oslovených trvat ještě dlouho a únava spojenců by se mohla stát hlavní zbraní Kremlu.

Odborníkům, kteří dění na Ukrajině po celý rok pozorně sledují, jsme položili následující otázky:

1. Jaký vývoj na Ukrajině očekáváte v nejbližších měsících?

2. Jaká západní pomoc by nyní Kyjevu nejvíce pomohla?

3. Jak by se Česko (EU, NATO) mělo poučit z loňského vývoje na východě Evropy?

Michael Romancov, FSV UK

1. V nejbližších týdnech, než se zase změní počasí, a pokud se dá věřit informacím z otevřených zdrojů, by měl nejspíš přijít nový pokus Ukrajinců o vytlačení Rusů z další části svého území. Pokud se týká současné ruské snahy o ofenzivu, zdá se, že zatím nedokážou významněji postupovat, a věřme, že se jim to ani nepodaří.

2. Zbraňové systémy, které Ukrajinci žádají, jsou známé. Nejsem vojenský analytik, takže nedokážu posoudit relevanci těchto žádostí. Pak je to samozřejmě naše odhodlání podporovat Ukrajinu politicky, diplomaticky a dalšími způsoby. Myslím si ale, že by Ukrajincům hlavně velmi pomohla změna orientace Indie a Číny. To se asi nestane, ale teď by jim to možná pomohlo víc než dodávky zbraní.

3. Hlavní poučení je, že Rusku se vzdorovat má a že se mu vzdorovat dá. Ukrajinci a jejich odpor znovu vnesli do každodenního politického prostoru fenomén svobody, na který jsme bohužel zapomněli, protože jsme se až příliš soustředili na sice také podstatné, ale podle mého názoru méně důležité fenomény, než je svoboda, a to jsou rovnost a efektivita.

Jan Konfroň, FSV UK

1. Rusové budou ještě chvíli pokračovat v tlaku a zřejmě zaberou Bachmut. Pak může dojít i k tomu, že budou Ukrajince vytlačovat z okolí města Siversk. Nepředpokládám, že by se Rusové do začátku léta dostali ke Kramatorsku a Slovjansku. Očekávám, že ve druhé polovině jara či začátkem léta se pokusí o útok Ukrajinci a vyčerpání Rusů ze současného útoku jim může pomoci. Nemyslím, že má kterákoli strana něco jistého ve smyslu ofenzivního úspěchu.

2. Pokračování dodávek základních zbraňových systémů a munice, tedy tanky, děla, protivzdušná obrana a munice k nim. Bez tohoto základu jsou ostatní věci relativně nepodstatné. Samozřejmě by pomohlo, kdybychom dokázali dodávat větší množství, ale tady asi narážíme na současné meze možného. Nad to pomoc s výcvikem, kompetence vojáků jsou multiplikátorem početních a technologických výhod.

3. Že válka není minulostí a že konvenční válka klade větší nároky na rezervy osob i materiálu. A pak také to, že bojišti nedominuje jeden konkrétní systém, ale schopnost různé systémy integrovat, proto je kompetentní personál prioritou. Část těchto lekcí je jistě relevantních i pro Česko, ale zároveň platí, že Česká republika není ve stejné situaci jako Ukrajina. Jsme v NATO, jsme bohatší, z druhé strany zase populačně menší. Rozlišujme tedy obecné lekce a konkrétní implikace pro přípravu obrany Česka.

Vojtěch Bahenský, FSV UK

1. V následujících týdnech bude pokračovat a možná i částečně eskalovat ruská ofenziva. Ta sice možná dosáhne dílčích teritoriálních úspěchů, nicméně nepředpokládám, že by se Rusku podařilo získat kontrolu nad celou Doněckou oblastí v administrativních hranicích, což je pravděpodobně primární cíl ofenzivy. Na jaře nebo nejpozději na začátku léta prakticky určitě přijde ukrajinská ofenziva. Její úspěch se bude do značné míry odvíjet od relativního materiálního i lidského vyčerpání obou stran po probíhající ruské ofenzivě.

2. Jsme v situaci, kdy kvalitativní eskalace pomoci je méně zásadní než udržování nebo kvantitativní rozšiřování pomoci, přičemž klíčovými součástmi bude řada druhů munice, zvláště protivzdušné a dělostřelecké, ale také finanční pomoc udržující ukrajinský stát v chodu navzdory těžkým zkouškám, kterými ekonomika prochází. Zvláště množství pomoci v oblasti munice bude do značné míry záviset na schopnosti spojenců Ukrajiny zvýšit její produkci.

3. Primárním ponaučením je potřeba připravenosti na krize a hrozby a ochota připravenost dlouhodobě a stabilně financovat. Na podfinancování české obrany se podílely vlády napříč politickým spektrem a umoření výsledného vnitřního dluhu bude trvat roky. Nelze přitom trpět představou, že se peníze dají v momentě, kdy už je krize. Pokud nyní současná a pak následující vlády budou konzistentně financovat obranu, budeme na příští obdobnou krizi připravení lépe než na tu probíhající.

Pavel Havlíček, AMO

1. Očekávám, že jarní ruská ofenziva v dalších týdnech, nejpozději měsících postupně selže a Ukrajina ve druhé polovině roku opět přejde do protiofenzívy a bude mít reálnou šanci osvobodit i další části svého území od ruských okupantů. Je však třeba počítat s tím, že ruská válka proti Ukrajině nemusí skončit do konce roku 2023, ale může se protáhnout i na delší období. To je také taktika, na kterou spoléhá Vladimir Putin, když se snaží Evropany a globální koalici sil působících ve prospěch Ukrajiny unavit a robustní mezinárodní podporu oslabit. Tomu musíme za každou cenu předejít.

2. Jde o kombinaci více faktorů a oblastí, kde můžeme Ukrajině více pomáhat. Nejdůležitější jsou samozřejmě zbraně a jejich robustní a předvídatelné poskytování, které se nebude omezovat jen na dosavadní vojenské vybavení a výzbroj, ale zahrne i sofistikovanější raketové systémy dlouhého doletu, výraznější množství tanků, ale také více systémů protiletecké a raketové obrany. Kromě toho musíme ambicióznějším způsobem uvažovat také o makrofinanční podpoře a dlouhodobé stabilizaci ukrajinské ekonomiky.

3. Klíčovým poučením je, že dosavadní pravidla známá po roce 1945 už neplatí a globální bezpečnostní i politický pořádek ve světě se začal přepisovat. Na jeho konci Rusko nebude mít stejné postavení jako na jeho začátku, například pokud uvážíme jeho pozici v OSN a její Radě bezpečnosti. Uplynulý rok dal EU a NATO také jasnou zprávu, že je nepřijatelné pokračovat a po válce se znovu vrátit k normálnímu pořádku věcí, s ruským agresorem a jeho čínským podporovatelem to nebude možné. A pak také výrazně narostl význam obranné a bezpečnostní, ale také zahraniční politiky a mezinárodní spolupráce uvnitř západních aliancí. Daleko silnější spolupráce bude do budoucna nutností, a to jak co do výrobních kapacit, tak co do posílení východního křídla EU a NATO.

Michal Lebduška, AMO

1. Ve střednědobém horizontu zřejmě dojde k výraznější aktivizaci bojů a pokusu Ukrajinců o osvobození dalších částí svého území. Nakolik ale budou mít sílu proti Rusům uspět, je otázka. Od tohoto případného (ne)úspěchu se může odvíjet další vývoj války. U Rusů naopak nepředpokládám, že by měli sílu k obsazení většího území nad rámec toho, co nyní kontrolují, a ovládnutí mimo jiné zbytku Doněcké oblasti s městy Kramatorsk a Slovjansk. Určitě ale platí, že pokud se nestane něco nečekaného, válka bohužel v nejbližší době neskončí.

2. Ukrajina je nyní na západní pomoci zcela závislá, a pokud má úspěšně pokračovat v boji, tak se bez ní neobejde. Nejedná se přitom jen čistě o vojenskou pomoc, ale i o zajištění energetické bezpečnosti či o ekonomickou podporu. Pokud má Ukrajina, která čelí ruským útokům, fungovat a uspět ve válce, tak jsou všechny tyto komponenty stejně důležité.

3. Poučení z uplynulého roku je hned několik. K těm základním patří, že velká válka v Evropě není věcí minulosti. I s takovým vývojem je potřeba bohužel do budoucna počítat a přizpůsobit mu výdaje na obranu, která byla dlouhé roky v celé Evropě podfinancovaná. Zároveň se ukazuje, jak nebezpečné je spolupracovat s režimy, jako je ten ruský, pomáhat jim v růstu a legitimizaci skrze vzájemný obchod. Do budoucna by to mělo sloužit jako varování před prohlubováním spolupráce především s Čínou. V neposlední řadě poslední rok ukazuje, jak klíčové je pro ČR ukotvení na Západě, v EU a NATO, a že je nezbytné se ostře vymezit vůči protizápadním tendencím.

