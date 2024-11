Ke konci června podle zprávy ministerstva vnitra pobývalo v Česku přes půl milionu Ukrajinců, z nichž trvalý pobyt mělo více než sto tisíc z nich. Dočasnou ochranu využívalo přes 360 tisíc uprchlíků, jejich počet se od března zhruba o 40 tisíc zvýšil. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že kolem 70 procent uprchlíků v produktivním věku se v Česku zapojilo do pracovního procesu.

Poslanci jednají v souvislosti s Lex Ukrajina o následujících tématech:

Zvláštní dlouhodobý pobyt

Běženci z Ukrajiny, kteří se rozhodnou v Česku usadit a nepotřebují ochranu, by mohli nově využít zvláštní dlouhodobý pobyt. „Dlouhodobý pobyt je určen pouze těm ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás chtějí dlouhodobě žít, nečerpají dávky a jsou ekonomicky nezávislí. Ti pak budou moci lépe plánovat svoji budoucnost a dále se začleňovat do české společnosti. Samozřejmě pro ukrajinské uprchlíky i nadále bude fungovat režim dočasné ochrany,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan

Na dočasné ochraně pro uprchlíky z Ukrajiny se v březnu 2022 shodli evropští ministři vnitra. Tento krizový mechanismus unie využívá za mimořádných okolností v případě hromadného přílivu lidí, kteří potřebují okamžitou pomoc nebo ochranu.

Trestný čin – spolupráce s cizí mocností

Uzákonění nového trestného činu by umožnilo postih aktivit ve prospěch cizího státu nebo nadstátní organizace s úmyslem ohrozit nebo poškodit důležité zájmy českého státu, a to včetně vyzvídání informací nebo sledování osob za pomoci zpravodajských prostředků. Hrozit za něj má od jednoho roku do 15 let vězení.

Školství

Ve školním roce 2023/24 již nebylo možné konat takzvané zápisy pro cizince s dočasnou ochranou. Zápisy mají probíhat standardně. Ruší se možnost segregovaných tříd určených pouze pro ukrajinské děti. Od září navíc nepokračuje finanční podpora pro ukrajinské asistenty pedagoga.

Posuzování nároku zdravotně postižených uprchlíků na příspěvek

Návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) o posuzování nároku zdravotně postižených uprchlíků na příspěvek na péči čelí kritice z řad opozičních lavic, například Jana Pastuchová z ANO ho označila za „paskvil a diskriminaci českých žadatelů o příspěvek“. Uprchlíky z Ukrajiny navrhuje resort MPSV posuzovat v pěti stupních podle německého modelu, pro české žadatele platí čtyři stupně.

