Rusko předalo Ukrajině prostřednictvím Kataru dalších pět dětí

Rusko předalo Ukrajině prostřednictvím Kataru dalších pět dětí, informovala dnes agentura TASS. Podle ní k dohodě kromě Kataru přispěl i Mezinárodní červený kříž. Předání se uskutečnilo na katarském velvyslanectví v Moskvě.

Zmocněnkyně Kremlu pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová novinářům řekla, že při „ceremonii“ na katarské ambasádě bylo předáno pět dětí ve věku 11 až 17 let. Šlo o dvě dívky a tři chlapce. Podle agentury TASS jedna z těchto dívek žila v Rusku se svým prastrýcem a druhá s babičkou. Jeden z chlapců pobýval v Rusku v sociálním zařízení a další dva cestovali od jednoho příbuzného ke druhému.

Podle listu Kommersant se předchozí navracení dětí na Ukrajinu uskutečnilo v únoru, kdy Rusko předalo osm dětí ve věku od pěti do 15 let. Loni v listopadu Kyjev předal dva chlapce ve věku sedm a devět let Rusku, dodal ruský deník.