Lidé v USA a západní Evropě se obávají třetí světové války, zjistil průzkum

Mnoho Američanů a obyvatel západní Evropy se 80 let po skončení druhé světové války obává, že do deseti let propukne ještě ničivější třetí světový konflikt. Jako nejpravděpodobnější příčinu vidí napětí s Ruskem, ukázal průzkum britské agentury YouGov.