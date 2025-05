Ukrajinci za tři roky zadrželi na hranici 49 tisíc mužů, kteří utíkali před odvody

Ukrajinské úřady od zahájení ruské invaze v únoru 2022 zadržely na hranicích asi 49.000 Ukrajinců, kteří se snažili vyhnout odvodům do armády útěkem do ciziny. Podle serveru The Kyiv Independent to dnes řekl mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andrij Demčenko.

Od 24. února 2022 pohraniční stráž podle Demčenka zadržela přibližně 45.000 ukrajinských občanů, mužů ve věku 18 až 60 let, kteří se pokoušeli tajně opustit zemi. Dalších téměř 4000 Ukrajinců, jimž hrozil odvod do armády, se neúspěšně pokusilo překročit hranice přes přechody s použitím falešných dokladů.