STEM: V dosažení příměří na Ukrajině do konce roku věří málokterý Čech

Téměř tři čtvrtiny Čechů nevěří, že bude do konce letošního roku v rusko-ukrajinské válce dosaženo stabilního příměří, které označil americký prezident Donald Trump v předvolební kampani za jeden ze svých důležitých cílů. To, že je zastavení konfliktu do konce roku pravděpodobné, si myslí 15 procent občanů ČR. Vyplynulo to z dubnového průzkumu agentury STEM, která jeho výsledky dnes poskytla ČTK.

„Aktuální data bychom mohli přeložit jako ukázku nízké důvěry Čechů v prezidenta USA Donalda Trumpa. Ačkoli si česká veřejnost dlouhodobě a stabilně přeje rychlé ukončení bojů, v možné příměří v letošním roce, což byl jeden z leitmotivů prezidenta Trumpa, věří jen málokdo,“ uvedl analytik STEM Jiří Táborský. K možnosti brzkého dosažení příměří jsou podle něj o něco skeptičtější podporovatelé současné vládní koalice a Pirátů než voliči opozice a mimoparlamentních stran.