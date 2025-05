Ukrajinskou delegaci na jednání se zástupci Ruska v Istanbulu povede ministr obrany Rustem Umerov, oznámil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters. Řekl, že on osobně by v Istanbulu neměl co dělat a že ukrajinská strana nyní čeká, až od Turecka a Spojených států dostane informace ohledně začátku jednání.