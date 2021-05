Politická strategie Jany Maláčové. Těm nejchudším brát a důchodcům dávat | E15.cz

Jana „Venezuela“ Maláčová má opravdu atraktivní začátek profesního životopisu. Blbý je, že po tomhle triumfálním začátku už to za moc nestojí. Jakožto členka tzv. Oranžového klubu stála třeba u zrodu velmi kontroverzního návrhu povinného dělení rodičovské dovolené. Což ale později popřela a co si Jana nepamatuje, to se nestalo!

Po dosednutí do ministerského křesla se Jana Maláčová začala soustavně věnovat několika činnostem. Jednou z nich je zvedání důchodů a druhou nikdy nekončící boj za chudé a utlačované děravému rozpočtu navzdory. Takže, dá se téhle dámě vůbec něco připsat k dobru? Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.