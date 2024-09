České banky si potřebují spravit chuť v hypotečním byznysu, a proto nelze očekávat brzké a výraznější zlevňování půjček na bydlení. V kostce tak unisono praví bankéři i znalci tuzemského úvěrového trhu. Vývoj hypotečních sazeb přitom v posledních měsících zdánlivě popírá ekonomickou realitu. Ty totiž v podstatě stagnují a ignorují tak trendy platné v ekonomice. Nejen že úroky razantně snižuje Česká národní banka, domácím hypotečním domům navíc letos výrazně zlevnily zdroje, ze kterých půjčky financují. Konečně se hypotečním finančníkům letos ani příliš nedaří, pokud jde o to správně předpovědět budoucnost.

Ve zkrachovalé společnosti Liberty Ostrava se vyostřuje boj o vliv na budoucí dění. Poté, co prozatímní věřitelský výbor odsouhlasil spolupráci s firmou Vítkovice Trade Machinery (VTM) Jaroslava Strnada, se údajní zaměstnanci anonymně ozvali, že by tento krok mohl vést k poškození ostatních věřitelů a dalším „nežádoucím výsledkům pro ostravskou ocelárnu“.

Emisní cíle, které stanovuje Evropská komise automobilkám, v příštím roce znovu zpřísní. Vzhledem k nečekaně silnému ochlazení na trhu s ryze elektrickými vozy to však znamená, že některým výrobcům reálně hrozí masivní pokuty v řádu miliard eur. Patrně ve vůbec nejsložitější situaci se nachází koncern Volkswagen, náročné období čeká ale i další, například Ford.

VIDEO: Jestli si někdo myslí, že z deficitu 400 miliard ze dne na den uděláme nulu, aniž bychom ohrozili růst, tak fakt neví o čem mluví, tvrdí Fiala ve FLOW

Na pražské burze obchodovaná Kofola očekává rekordní sezonu. Poprvé v historii firmy překoná desetimiliardový obrat, a to i díky sérii nákupů, například kávových plantáží v Kolumbii nebo většinového podílu ve skupině Pivovary CZ Group se značkami Holba, Zubr a Litovel. „Jsme zvyklí rozvíjet se přes akvizice, nicméně čtyři akvizice během několika měsíců, to už je dost,“ říká Daniel Buryš, generální ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Pyramida českých boháčů došla v uplynulém roce zásadní proměny. Její špičku nově opanoval ofenzivní panevropský byznysmen Daniel Křetínský. Stal se tak pomyslným narušitelem dlouholetého panování rodiny Kellnerových jakožto synonyma bohatství. Rošáda na prvních dvou místech českého miliardářského žebříčku naplno potvrdila, že oborem totálních vítězů se v posledním roce stala energetika. Potenciál komplikovaného oboru formovaný geopolitickým tlakem a snahou o energetickou katarzi dokázal Křetínský přetavit v ultimativní byznysový úspěch spojený s násobně vyššími zisky než v minulých letech. Jen za uplynulý rok tak podle výpočtů e15 byznysmen (a zároveň spolumajitel vydavatele e15) zbohatl více než o čtvrtinu, tedy o více než 87 miliard korun. Na vrcholu pomyslného potravního řetězce se tak Křetínský usadil s cifrou 417 miliard korun. Teoreticky by tak nejbohatší Čech mohl zhruba dva a půl měsíce sám financovat veškeré výdaje českého státního rozpočtu.

Nedávné oznámení ztrát státní společnosti Net4Gas, které se promítnou, byť jen v desetikorunách, do účtů domácností za dodávky plynu, opět připomenuly spornou transakci vlády. Ta pod záminkou strategické bezpečnosti převedla pod křídla eráru zadluženou a finančně vyždímanou firmu za cenu, kterou by soukromý podnikatel nikdy nezaplatil. Z budoucích výnosů hospodaření ji totiž nelze uhradit. A to ani za hodně dlouho.