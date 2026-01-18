Česko je rizikovější než Řecko. Havel získal miliony eur. Sníh nadělil Rohlíku nový byznys
- Trhy Česku přestávají věřit, je rizikovější než Řecko, varuje hlavní ekonom České spořitelny.
- Platforma Havel získala miliony eur. Investoři oceňují, že vidí do budoucna.
- Sníh nadělil Rohlíku nový byznys, Wolt jej využil ke zdražení.
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Trhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější než Řecko, říká Navrátil z České spořitelny
- Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil upozorňuje, že náklady na obsluhu státního dluhu vyskočily na zhruba dvojnásobek oproti roku 2019.
- Adaptace na německou krizi Česku však jde podle ekonoma překvapivě dobře.
- V rozvoji zemi brzdí i český mindset, už mladí lidé mají pocit, že nemá cenu se snažit.
Havel získal miliony eur a zaujal i Českou spořitelnu. Investoři oceňují, že vidí do budoucna
- Platforma, kterou využívají vládní i korporátní organizace, přináší nový pohled na informační toky.
- Spojuje umělou inteligenci a datovou analytiku, dokáže předvídat hrozby a trendy dřív než ostatní.
- Nyní se stala lákadlem pro české investory.
Sníh nadělil Rohlíku i kurýrům nový byznys. Wolt to využil ke zdražení
- Online prodejci potravin a kurýrní společnosti zajišťující dovoz jídla z restaurací těžili z nepříznivého počasí posledních dnů.
- Kvůli intenzivnímu sněžení a ledovce lidé raději zůstávali doma a obstarání jídla tak zařizovali online.
- Zároveň se však služby dovozových firem potýkaly s občasnými problémy.
VIDEO:Výroky Okamury i chování Turka poškozují české podnikatele, tvrdí CEO Linetu Kolář
Nejdříve Alza, teď Škoda Auto. Republiku pokryje vlastními výdejními boxy
- Škoda Auto po ročním testu rozšiřuje výdejní boxy do všech autorizovaných servisů v Česku – zákazníci je aktivně využívají hlavně k předání a vyzvednutí vozů mimo otevírací dobu.
- Automobilka se inspirovala u Alzy: boxy zvyšují komfort klientů, ulevují servisům a umožňují digitální obsluhu zakázek včetně plateb a notifikací.
- Digitalizace servisů je podle expertů stále slabším článkem automobilového řetězce, právě služby pro zákazníky se tak stávají důležitým bojištěm konkurence.