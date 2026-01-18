Předplatné

Česko je rizikovější než Řecko. Havel získal miliony eur. Sníh nadělil Rohlíku nový byznys

Co vám neuteklo.

Co vám neuteklo.

  • Trhy Česku přestávají věřit, je rizikovější než Řecko, varuje hlavní ekonom České spořitelny. 
  • Platforma Havel získala miliony eur. Investoři oceňují, že vidí do budoucna. 
  • Sníh nadělil Rohlíku nový byznys, Wolt jej využil ke zdražení. 

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.      

Trhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější než Řecko, říká Navrátil z České spořitelny

  • Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil upozorňuje, že náklady na obsluhu státního dluhu vyskočily na zhruba dvojnásobek oproti roku 2019.
  • Adaptace na německou krizi Česku však jde podle ekonoma překvapivě dobře.
  • V rozvoji zemi brzdí i český mindset, už mladí lidé mají pocit, že nemá cenu se snažit. 

Havel získal miliony eur a zaujal i Českou spořitelnu. Investoři oceňují, že vidí do budoucna

  • Platforma, kterou využívají vládní i korporátní organizace, přináší nový pohled na informační toky.
  • Spojuje umělou inteligenci a datovou analytiku, dokáže předvídat hrozby a trendy dřív než ostatní.
  • Nyní se stala lákadlem pro české investory.

Sníh nadělil Rohlíku i kurýrům nový byznys. Wolt to využil ke zdražení

  • Online prodejci potravin a kurýrní společnosti zajišťující dovoz jídla z restaurací těžili z nepříznivého počasí posledních dnů.
  • Kvůli intenzivnímu sněžení a ledovce lidé raději zůstávali doma a obstarání jídla tak zařizovali online.
  • Zároveň se však služby dovozových firem potýkaly s občasnými problémy.

VIDEO:Výroky Okamury i chování Turka poškozují české podnikatele, tvrdí CEO Linetu Kolář

Video placeholder
FLOW: Výroky Okamury i chování Turka poškozují české podnikatele, tvrdí CEO Linetu Kolář • Zdroj: e15

Nejdříve Alza, teď Škoda Auto. Republiku pokryje vlastními výdejními boxy  

  • Škoda Auto po ročním testu rozšiřuje výdejní boxy do všech autorizovaných servisů v Česku – zákazníci je aktivně využívají hlavně k předání a vyzvednutí vozů mimo otevírací dobu. 
  • Automobilka se inspirovala u Alzy: boxy zvyšují komfort klientů, ulevují servisům a umožňují digitální obsluhu zakázek včetně plateb a notifikací. 
  • Digitalizace servisů je podle expertů stále slabším článkem automobilového řetězce, právě služby pro zákazníky se tak stávají důležitým bojištěm konkurence. 
