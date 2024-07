Jančura prodá RegioJet, Babiše opouští známá tvář, Jurečka prozradil detaily valorizace

Vysokorychlostní tratě jsou podobně jako jaderné elektrárny klíčovou investicí státu, mnohem lepší než nesmyslné stíhačky F-35, domnívá se majitel RegioJetu Radim Jančura. V době, kdy budou žluté vlaky křižovat republiku rychlostí až 320 kilometrů za hodinu, mu už však patrně patřit nebudou. „Nedávno jsem se definitivně rozhodl tak, že jednou firmu prodám. Je mi 52 let, nebudu tu věčně. Mám dceru, nestuduje technické zaměření, takže je prodej přirozenou volbou,“ říká Jančura. V rozhovoru vysvětluje okolnosti tragické nehody v Pardubicích, popisuje plán, jak překonat České dráhy, a neskrývá rozhořčení nad činností vlády, jež prý nemá odvahu „nesypat“.

Spojení vůdce hnutí ANO Andreje Babiše s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, francouzskou političkou Marine Le Penovou nebo se šéfem nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu Geertem Wildersem už je pro některé Babišovy souputníky příliš. Založení nové evropské frakce Patrioti pro Evropu, kde má hnutí ANO hrát jednu z vůdčích rolí, už rozzlobilo například nového europoslance Jaroslava Bžocha. Babiše ale kvůli tomu opouští další výrazná figura, publicista a šéf správní rady „aňáckého“ think-tanku Institut pro politiku a společnost Jan Macháček.

Starobní penze by se mohly od ledna zvýšit v průměru o 356 korun. Přesná částka se ještě dopočítá podle vývoje mezd. Solidární pevná část penze by se měla všem zvednout o 290 korun a k tomu by měl vzrůst zásluhový procentní díl důchodu o 0,4 procenta. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Valorizace si podle něj vyžádá příští rok 12,2 miliardy korun.

FLOW: Rozhovor s Petrem Zavadilem o situaci ve Francii

Jednou z klíčových podmínek Česka ve vyjednávání se společností Lockheed Martin o nákupu 24 bitevníků F-35 za 150 miliard korun bylo zapojení tuzemských firem do výroby těchto nejmodernějších letounů současnosti a do dalších prestižních programů. Od podpisu historicky nejdražšího armádního nákupu z konce ledna uplynul půlrok, průmyslová spolupráce se však dosud zhmotnila pouze do dvou projektů. Americký zbrojař se přitom zavázal k uzavření jedenácti, další tři má uzavřít výrobce leteckých motorů Pratt & Whitney.

Nespokojenost s hlavními politickými silami v zemi a jejich odklon od původních programů, ať už je to vládní ODS, STAN nebo TOP 09, či opoziční hnutí ANO, oživuje úvahy byznysmenů a politických marketérů o založení nové strany. Zasáhla by do boje už příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny, z nichž vzejde další vláda. Jedním z impulzů pro vznik nového subjektu je aktuální průzkum Marek Prchal Express na reprezentativním vzorku více než dvou a půl tisíce dotázaných, který si u agentury STEM/MARK nechal zpracovat Marek Prchal, někdejší pravá ruka šéfa ANO Andreje Babiše.

Mateřská společnost mladoboleslavské Škody Auto není v nejlepší kondici. Situace koncernu Volkswagen je naopak krajně napjatá. Platí to obzvláště v investicích, cash flow, atraktivitě jednotlivých modelů a v oblasti softwaru. Německý gigant proto bude muset šetřit, hovoří se až o čtyřiceti procentech ze 682 tisíc zaměstnanců, kteří by mohli koncern opustit, a to i v důsledku nástupu umělé inteligence nebo robotizace. Tyto informace uvedl předseda odborů Škody Jaroslav Povšík s odkazem na nedávné zasedání evropské a světové rady koncernu, kterého se účastnil.