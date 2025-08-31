Kellnerová se bude vdávat. Jawa skupuje kontejnery plné motorek z Číny. Smartwings šponuje ceny
Podívejte se na přehled nejzajímavějších článků uplynulého týdne.
Z vlivného člena dozorčí rady stratégem PPF. Kellnerová chystá svatbu s partnerem a spoluinvestorem
Největší česká investiční skupina se zásadně proměňuje. Po změně ve vedení i v dozorčí radě PPF, po dohodě o vyplacení Petra Kellnera mladšího, kterou chtějí obě strany dovršit do konce roku, má na řadu přijít další významná událost. Chystá se svatba hlavní akcionářky skupiny Renáty Kellnerové. Podle čtyř na sobě nezávislých zdrojů už je zasnoubena se současným partnerem Tomášem Otrubou.
Jawa skupuje kontejnery plné motorek z Číny. Nový model má nakopnout uvadající prodeje
Sázka na nabídnutí nového modelu z Číny se zatím tradičnímu českému výrobci motorek vyplácí. Začátkem srpna spustila Jawa prodej dvouválcových sedmsetpadesátek JD 750, o které je na českém trhu zájem.
Zmrazí ČNB zdražování bytů? V zásobníku má i mocné nástroje, dozrává čas je odjistit
Cenový boom tuzemských bytů roztáčí inflaci. Ve zkratce platí rovnice, že každá tři procenta, o která zdraží nemovitosti, přiloží ke zvyšování cen desetinu procentního bodu. Inflace je letos s výjimkou jediného měsíce nad dvouprocentním cílem České národní banky a právě zkrocení realitního živlu by přistání na cíl vydatně pomohlo. Co na to centrální bankéři? Zasáhnou?
VIDEO: Delší zkušební doba chrání víc zaměstnavatele, flexi novela zákoníku práce je spíš evolucí, ne revolucí, říká právnička Valíčková ve FLOW
Zdražování se vymklo kontrole, i Smartwings šponuje ceny, říká majitel přední české cestovky
Období pravidelného překonávání rekordů je pryč. Cestovním kancelářím vrcholí sezona, do té loňské má však daleko. Zákazníci utrácejí méně i kvůli vyšším cenám zájezdů. „Nejvíce tlačí na cenu evropští hoteliéři. Španělsko, Itálie, Řecko, Francie, tam už levno nebude,“ říká v rozhovoru pro e15 majitel cestovní kanceláře Blue Style Imed Jeddai. Příští rok to bude třicet let, co rodilý Tunisan začal rozvíjet byznys v Česku. Teď poprvé částečně opouští tuzemské aerolinky Smartwings. Proč?