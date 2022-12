Developeři se brání snižování cen bytů, banky odmítají krypto | E15.cz

Zamítnutí transakce směřující na burzu virtuálních měn, zablokování účtu či odnětí funkce okamžitých plateb. Na ještě větší komplikace narážejí podnikatelé, kteří s digitálními měnami obchodují či je přijímají jako platební prostředek. Po nedávném převzetí Equa bank finančním domem Raiffeisenbank hrozí podle České kryptoměnové asociace, že domácímu kryptobyznysu nezůstane v tuzemsku žádná možnost bankovního spojení.

Loni Vítkovice Steel po mnoha letech poprvé vykázaly kladný provozní zisk EBITDA a dlouho to vypadalo, že by ostravská hutní společnost mohla v pozitivním trendu pokračovat. Válka na Ukrajině a s ní spojené rostoucí náklady ji však tyto optimistické plány překazily. „První tři kvartály byly výborné. Teď čekáme, kolik z toho ‚ukrojíme‘ do konce roku. Může se stát, že se z akumulovaného zisku za prvních devět měsíců propadneme opět do ztráty,“ obává se šéf společnosti Vítkovice Steel Radek Strouhal.

Německý koncern Volkswagen znovu odložil rozhodnutí, kam ve východní Evropě umístí další továrnu na baterie do elektromobilů. Verdikt o miliardách investovaných eur měl padnout v závěrečném čtvrtletí loňského roku. Koncern jej odložil na konec letošního léta, pak na závěr roku a nově o dalších „několik měsíců“. Dozorčí rada VW zasedne ve čtvrtek, řešit bude hlavně neúspěšný vývoj softwaru do vozů budoucnosti. Znepokojivých důvodů, proč nejen Volkswagen, ale i další nadnárodní koncerny odkládají, či dokonce ruší klíčové investice a vyhýbají se Česku či celé Evropě ztrácející konkurenceschopnost, je bohužel více.

Největší tuzemský bytový developer Central Group pozastavil kvůli skomírající poptávce spuštění několika etap svých projektů. Dohromady jde o zhruba 730 bytů. Zároveň se však neobává, že by nyní zamrzlý trh vedl k propadu cen nových bytů. Kapitálově silní developeři podle něj budou ceníky kvůli vysokým stavebním nákladům držet i za cenu dočasně ořezané nabídky. Současná krize tak oproti té minulé po roce 2008 výrazně rozevře nůžky mezi staršími byty a novostavbami.

Osobní vlakoví dopravci najíždějí do nejostřejšího oblouku novodobé historie tuzemské železnice. Jen Českým drahám vzrostou náklady na trakční elektřinu během dvou let o 166 procent, tedy o miliardy korun. Masivní nárůsty ochromují i jejich konkurenci: RegioJet, Leo Express a další. Vykolejení drážního byznysu má zabránit státní strop na ceny elektřiny, zdražení jízdného a hlubší úspory.