Od Masaryčky po koupi Zentivy: Česko řeší zahraniční investory, výrobu baterií, útlum železnice i nové restaurace
- Námluvy zafungovaly, Tchaj-wan z Česka udělá evropskou centrálu pro výrobu baterií a datových kabelů
- Přední český výrobce lokomotiv propouští. Dopravci vlaky nenakupují, ale šrotují kvůli Green Dealu
- První podnik na střeše Masaryčky zkrachoval, teď se tu otevírá nový. Sází na pastu ze starého chleba
- Zvrat v cílové rovince. Zentivu namísto Indů koupí finanční investoři z Chicaga
Podívejte se na přehled nejzajímavějších článků uplynulého týdne.
Námluvy zafungovaly, Tchaj-wan z Česka udělá evropskou centrálu pro výrobu baterií a datových kabelů
Státní agentura CzechInvest, jejímž úkolem je do Česka lákat zahraniční investory a poskytovat jim podporu, loni na jaře otevřela oficiální zastoupení na Tchaj-wanu. Tento krok navázal na dobré politické vztahy rozvíjené v posledních letech. Aktivity CzechInvestu mají první reálné výsledky. V České republice spustí technologickou výrobu dvě tchajwanské společnosti spadající do širokého tchajwanského ekosystému podniků v oblasti elektroniky, výpočetní techniky a výroby čipů. Oba investoři zřídí v Praze své celoevropské centrály.
Přední český výrobce lokomotiv propouští. Dopravci vlaky nenakupují, ale šrotují kvůli Green Dealu
Nákladní železniční doprava si v Evropě prochází hlubokou krizí, výjimkou není ani Česko. Zatímco ceny pohonných hmot pro kamiony atakují letitá minima, vysoká cena trakční elektřiny sráží konkurenceschopnost nákladních železničních dopravců na dno. Zakázky na přepravy se proto dál přesouvají z kolejí na silnici, firmy podnikající na železnici proto pociťují nepříjemné důsledky.
První podnik na střeše Masaryčky zkrachoval, teď se tu otevírá nový. Sází na pastu ze starého chleba
Šéfkuchař Jan Horák, který nasbíral řadu zkušeností v zahraničí, otevírá na střeše budovy od Zahy Hadid novou restauraci Reason. Podávat se tu bude i pasta ze starého chleba.
Zvrat v cílové rovince. Zentivu namísto Indů koupí finanční investoři z Chicaga
Nižší cena, ale sázka na jistotu. Takto experti hodnotí konečný výběr nového kupce Zentivy. Současný majitel, firma Advent International, potvrdil uzavření dohody o koupi s americkou investiční společností GTCR. Ještě donedávna přitom favorizovali indickou společnost Aurobindo Pharma, která sama léky vyrábí a podle zahraničních zdrojů nabídla i vyšší cenu.