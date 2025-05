Od Trumpova dne osvobození uplynul měsíc, jaké investice obstály? Kiwi.com ubyli cestující i zisk

Uplynul měsíc od chvíle, kdy americký prezident Donald Trump oznámil uvalení recipročních cel na většinu států světa. Trump nazval druhý duben „dnem osvobození“. Investoři ale hořce dodali, že v první řadě došlo k jejich osvobození od burzovních zisků. I široký index amerických akcií S&P 500 během divokého období místy oslabil až o dvanáct procent, byť se v posledních dnech zotavuje. Některé druhy investic ale přece jen daly investorům v období dlouho nevídané nejistoty i solidně vydělat.

V Česku padla v dubnu jedna z nejvyšších pokut pro finanční byznys v tuzemsku. Patnáctimilionový trest si vysloužila pardubická CFIG SE za to, že nedovoleným způsobem nabrala od lidí vklady za více než 400 milionů korun, aniž by disponovala bankovní licencí. Pro firmy ze skupiny CFIG, která je mimo jiné významným partnerem pardubického fotbalového klubu, jde v posledním roce už o druhou pokutu od regulátora v řádu milionů korun. Skupina s pokutou nesouhlasí a připravuje žalobu.

Brněnský vyhledávač letenek a prodejce doprovodných služeb Kiwi.com mění byznysmodel, což se projevilo i v hospodářských výsledcích za loňský rok. Jeho prostřednictvím usedlo do letadel o miliony méně cestujících, takže se snížily tržby z prodeje letenek i zisk EBITDA. Podle generálního ředitele Olivera Dlouhého nicméně už firma funguje efektivněji, a to i díky úsporným opatřením, především značnému propouštění z počátku loňského roku. Tím však personální otřesy nekončí. Kiwi se čerstvě rozloučilo s Iainem Wetherallem a na uvolněnou klíčovou pozici finančního ředitele aktuálně hledá náhradu.

Stavba plavebního stupně Děčín, který má zajistit lepší splavnost Labe na klíčové říční trase do Hamburku, se již poněkolikáté dostává do fáze posuzování vlivu na životní prostředí. Zásadní krok, po jehož splnění by se realizace projektu výrazně přiblížila, v minulosti narážel na odpor ekologů a úředníků. Vybudování jezu nedaleko hranic s Německem přitom může do budoucna výrazně pomoci hned v několika klíčových oblastech.