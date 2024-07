Státní zaměstnanci dostanou přidáno, Volkswagen hodlá propouštět, Rusko přitvrdí

Zaměstnanci státu a samospráv dostanou od září přidáno. Nárůst podle plánu odborů by jen letos stál 22 miliard. Situace Volkswagenu je krajně napjatá. Hrozí propouštění téměř poloviny všech zaměstnanců. Rusko přitvrdí, bude na nás útočit mnohem více, musíme být připraveni, říká Otakar Foltýn.

Širokým skupinám zaměstnanců od úředníků na radnicích přes pracovníky v sociálních službách a kultuře až po nepedagogy zvedne vláda od září platy. Už tento měsíc se mají tyto profese dozvědět, zda přilepšení dosáhne až deseti procent, jak žádají odbory pro celou státní a veřejnou sféru. Kabinet ale musí sledovat nejen dosažení sociálního smíru, ale i schodek státního rozpočtu. Letos a v příštím roce může nárůst platů spolknout přes dvě desítky miliard korun.

Mateřská společnost mladoboleslavské Škody Auto není v nejlepší kondici. Situace koncernu Volkswagen je naopak krajně napjatá. Platí to obzvláště v investicích, cash flow, atraktivitě jednotlivých modelů a v oblasti softwaru. Německý gigant proto bude muset šetřit, hovoří se až o čtyřiceti procentech ze 682 tisíc zaměstnanců, kteří by mohli koncern opustit, a to i v důsledku nástupu umělé inteligence nebo robotizace. Tyto informace uvedl předseda odborů Škody Jaroslav Povšík s odkazem na nedávné zasedání evropské a světové rady koncernu, kterého se účastnil.

„V bezpečnostní komunitě kolují varování o tom, že Rusko přitlačí. Mimo informační a vlivové operace povede stále častěji i reálné sabotážní a teroristické akce na našem území,“ říká v rozhovoru pro pořad FLOW Otakar Foltýn, který je od června vládním koordinátorem pro strategickou komunikaci. Podle něj Rusové způsobují materiální škody, které ale nejsou fatální: Jejich hlavním cílem je totiž především vystrašit lidi.

Se začátkem letních prázdnin přichází hlavní sezona dovolených i do českých firem. Pro zaměstnavatele v době těžké přetahované o pracovní sílu představuje právě dovolená jednu z cest, jak zaujmout a přesvědčit potenciální uchazeče. Základní výměra v Česku jsou čtyři týdny a k tomu, jestli firma nabídne víc dnů volna nebo přidá peníze na cestování, při hledání nového místa přihlíží až třetina zaměstnanců.

Už ve své první kolekci, tehdy coby student ateliéru designu oděvu zlínské Univerzity Tomáše Bati, představil Jan Černý na svou dobu zcela nevídané artikly, kterými mnohé šokoval, jiné prudil a další fascinoval, nebo dokonce vzrušoval. Nebylo to podobné ničemu. Bylo to zcela originální. A toho se Jan Černý drží dodnes. Svůj styl ukáže i při příležitosti z nejprestižnějších. Na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Paříži.