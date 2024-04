V únoru se do Česka vrátila cenová stabilita. Po třech letech prudkého růstu cen, kdy meziroční inflace na vrcholu dosáhla až do té doby těžko představitelných 18,9 procenta, se ve druhém měsíci letošního roku ceny zvedly jen o celá dvě procenta. Bylo to další zpomalení zdražování po lednových 2,3 procenta. Utlumení inflace překvapilo i samotnou Českou národní banku, která ve svých prognózách čekala, že to bude trvat déle. Takže se její guvernér Aleš Michl pochválil, jak se centrální bance pod jeho vedení podařilo splnit cíl dřív, než sama čekala. Změna cen meziročně o plus minus dvě procenta je považovaná za cenovou stabilitu. Přečtěte si celý článek >>>

