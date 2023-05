Odliv přichází a brzy se ukáže, kdo z investorů šel plavat nahý | e15.cz

Rozhovor s Krisztiánem Orbánem pro Prague Finance Institute spolupracující s českým výzkumným centrem CERGE-EI vznikl těsně po kolapsu SVB a po zprávách o problémech banky Credit Suisse. Společnost Oriens byla klientem SVB, ale vklady dokázala převést z účtů banky pouhý den před pádem.

„Ten okamžik nastal, když CEO banky Gregory Becker prohlásil, že SVB byla vždy prospěšná pro komunitu a očekává, že Silicon Valley komunita bude na SVB hodná. Ale venture kapitalisti nejsou hodní na nikoho. Silicon Valley je doupě vlků. Pokud musíte spoléhat na jejich dobrou vůli, skončili jste,“ uvádí Orbán.

O záruku Fedu poskytnutou na vklady v SVB se podle Orbána postarali lobbisté ze Silicon Valley. Přesvědčili činitele ve Washingtonu, že bez SVB se zhroutí velká část technologické infrastruktury. Washington se podle Orbána připravuje na konflikt s Čínou, v němž zásadní roli sehrají právě technologie, což je už vidět v oblasti čipů.

Ostrá fáze éry levných peněz od roku 2008 do roku 2018 je podle Orbána synonymem špatných investic do zábavných technologických vychytávek, nikoli potřebných investic do technologických průlomů jako v počátcích rozvoje Silicon Valley po druhé světové válce. „Fondy rizikového kapitálu v USA vložily většinu peněz do spotřebitelských aplikací,“ říká Orbán a připomíná výrok bývalého astronauta a senátora Johna Glenna: „Slíbili mi kolonie na Marsu a vše, co jsem dostal, byl jen Facebook.“

Podle Orbána usnul Západ na vavřínech a nyní se obává technologických průlomů, ke kterým směřuje Čína. „Číňanům se podařilo nás dohnat. Ovšem od roku 2018 se k problému přistupuje chytřeji a existují důležité prvky v technické infrastruktuře, které jsou důležité pro vyzbrojování. A to je důvod, proč má technologický sektor ve Washingtonu tak silnou pozici – kvůli závodům ve zbrojení, které se točí kolem technologií vůči Číně,“ míní Orbán.

Za minutu dvanáct

I nadále existuje spousta skrytých slabin. Jelikož bylo v posledních letech na trzích obrovské množství levných peněz, bylo těžké nalézt místa, kam rozumně investovat, říká Orbán. „Známé Buffettovo rčení praví: ‚Když je příliv, každý jde plavat. Až přijde odliv, ukáže se, kdo plaval nahý.‘ A právě to teď spatřujeme, protože neuvěřitelně snadná dostupnost levných peněz skryla, kdo si vedl špatně a kdo dobře,“ dodává.

Jedním z důsledků snadno dostupných peněz je růst cen. Centrální bankéři se nyní snaží krotit rozjetou vysokou inflaci. „A jediný nástroj z příručky, který znají pro boj s inflací, je zvyšování úrokových sazeb. A tady přichází ta ošidnost. Pokud zvýší sazby příliš, odliv přijde příliš rychle a bude vidět příliš mnoho nahých plavců. Proto si myslím, že v následujících letech budou hrát hru jako v sedmdesátých letech,“ předpokládá Orbán.

Vysoká inflace tady pobude

Nebojí se přitom tvrdit, že vysoká inflace bude i z politických důvodů přetrvávat nejméně větší část této dekády. „Vidíme globální inflaci na straně poptávky, za níž stojí finanční injekce ekonomikám během covidu. Dodavatelské globální řetězce se rozpadly a vyšší náklady znamenají, že bude vyšší inflace. Evidujeme inflaci na straně nabídky a myslím, že ještě chvíli potrvá, než se svět nové realitě přizpůsobí,“ tvrdí Orbán.

Domnívá se, že dalším krachům bank se svět nevyhne, ale zkrachuje jich jen několik, ovšem ne na takové úrovni, aby to vyvolalo paniku. Ale nazí plavci se prostě dříve či později v mělkých vodách objeví. Globalizace, na kterou jsme byli zvyklí, podle něj už skončila.

„Vzpomínám si, že v roce 1999 generální tajemník OSN Kofi Annan prohlásil, že globalizace je jako gravitace. Ať se vám to líbí, nebo ne, je tady a nedá se jí vyhnout. Není však jako gravitace. Ukazuje se, že globalizace, jak jsme ji znali, byla produktem soukromé struktury s nesporným hegemonem. A tím byly Spojené státy, které jednaly jako konečný arbitr jakéhokoli druhu debaty. Tak šlo v globalizaci udržet pravidla hry,“ říká Orbán. Nyní je tu podle něj vyzyvatel v podobě Číny, která není ochotna hrát podle pravidel Spojených států a Západu. A tato výzva vytváří novou situaci.

Rozjezd Oriens před pádem Lehmanů

Orbán svůj fond spustil v roce 2007 těsně před vypuknutím finanční krize. „Bylo to nehorší možné načasování. Ale měl jsem mentora, bez něhož by nebyl žádný Oriens,“ popisuje Orbán. Tím mentorem byl bývalý americký velvyslanec v Maďarsku George Herbert Walker, který ho propojil s investory. Orbán dva a půl roku cestoval po Spojených státech a díky tomu, že mu Walker dodal nezbytnou důvěryhodnost, přesvědčil ze sta investorů alespoň čtyři.

Jenže pak padla banka Lehman Brothers. „Museli jsme začít znovu. Zbýval nám poslední investor, který už to málem vzdal ve chvíli, kdy na titulní straně New York Times v březnu 2008 vyšlo, že Maďarsko je na pokraji občanské války. Což byl naprostý nesmysl. Naštěstí jsem znal pár analytiků z New Yorku a Londýna, kteří se tím regionem zabývali. Zařídil jsem, aby si s investorem promluvili, což nás nakonec zachránilo,“ popisuje Orbán.

Fond zahájil činnost v lednu 2010 investicí do čtyř společností, k nimž patřila česká Medicover. „Tehdy jsme nastavili byznys model, uvědomili si, co chceme dělat, a identifikovali dlouhodobější přístup, kterého se snažíme držet. Umožnilo nám to získat i velké instituce z New Yorku,“ dodává Orbán.

Firma má teď v portfoliu šest investic, přičemž dvě jsou z Česka: Moravia Containers a Flosman. Při výběru investic Orbán doporučuje zaměřit se na identifikaci „megatrendů“. Jako příklad uvádí osamělost. „Lidé čím dál více trpí samotou, takže jsou odvětví, která z dlouhodobého investičního pohledu dávají smysl. Lidé se více upínají na domácí mazlíčky, za něž utrácejí stále více peněz. Mají větší problémy s duševní hygienou. Všechno, co souvisí s řešením těchto problémů, ať už prostřednictvím léčiv, či poradenství, bude soustavně růst. Hledáme tyto megatrendy, protože pomohou zvládat vzestupy a pády celého cyklu,“ popisuje Orbán strategii fondu.

Krisztián Orbán Je spoluzakladatelem společnosti soukromého kapitálu Oriens, která působí v regionu střední a východní Evropy. V portfoliu má šest společností, jejichž konsolidované tržby činí 250 milionů eur. Jsou mezi nimi dvě z Česka, a to Moravia Containers a Flosman. Orbán je jmenovcem maďarského premiéra Viktora Orbána, s nímž jej ale nepojí příbuzenský vztah – k předsedovi vlády má naopak značné výhrady. Absolvoval proslulý Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) a Fletcher School of Law and Diplomacy. Působil i jako konzultant v McKinsey.

Leoš Rousek je ředitelem komunikace skupiny PPF. Působil v Home Credit International a spolupracoval s oddělením vztahů s investory Moneta Money Bank. Více než dvě desetiletí se věnoval byznysové žurnalistice v Česku, Rusku, Slovinsku a na Slovensku pro americký deník Wall Street Journal a tiskovou agenturu Dow Jones Newswires. V letech 2017 a 2019 byl hlavním ekonomickým analytikem deníku Hospodářské noviny.