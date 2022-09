V pražských městských částech se rýsují první koalice | E15.cz

Zatímco na pražském magistrátu se zdá, že by vítězné koalici Spolu spolupráci s druhým hnutím ANO neodpustili ani voliči, ani celostátní vedení stran, v městských částech metropole to ne vždy platí. Podobně jako v řadě jiných měst v České republice se i tam rýsují první koalice ODS a ANO.

První koalice vznikla už v neděli v Praze 13, kde radnici povede vítězná ODS s ANO a Společně pro Prahu, kterou tvoří TOP 09 a lidovci. „Podepsali jsme závaznou koaliční smlouvu. Ostatní, jako rozdělení gescí, máme předjednáno, ale bude to až součástí dodatku koaliční smlouvy,“ řekl David Vodrážka (ODS), který je v Praze 13 starostou od roku 2002 a má jím být i nadále.

Bez ANO se možná neobejdou ani koalice v lidnaté čtvrté a osmé městské části, kde zvítězila ODS. Mezi Piráty a hnutím ANO si bude muset vybrat i vítězná koalice ODS a TOP 09 v Praze 12. A pro dosavadní starostku Prahy 2 Alexandru Udženiju (ODS) by spolupráce s ANO také nabídla nejstabilnější radu.

Poměrně velký úspěch si připsalo uskupení Praha sobě vedené Janem Čižinským. Podařilo se mu vyhrát v první, páté i domovské sedmé městské části, kde se Čižinskému podařilo opět získat nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Právě v Praze 5 zřejmě nastane největší přeskupení sil oproti uplynulému volebnímu období. Během pondělí se začala rýsovat koalice, kde by měli spolu vládnout Praha 5 sobě, Piráti a SEN 21. S těsnou většinou by tak měla koalice nahradit stávající radu pod vedením starostky Renáty Zajíčkové z ODS.

Složitější situace nastává v Praze 1, kde sice zvítězila Praha 1 sobě, kterou vede druhý z bratrů Čižinských Pavel, ale silnou pozici má i druhá ODS, která současnou radnici vede. Bude záležet na domluvě s některými z pěti dalších uskupení, které získalo zastupitele v centrální městské části.

Kromě Jana Čižinského mohou svým radnicím vládnout sami i starosta Prahy 19 Pavel Žďárský (SNK Kbely náš domov), starosta Prahy 16 Karel Hanzlík (ODS) a starosta Prahy 21 Milan Samec (ODS), kteří získali více než padesát procent hlasů.

Koaliční vyjednávání pokračují i na magistrátu, kde bude podle všeho vládnout vítězná koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Jednání vede Bohuslav Svoboda, který chce být znovu primátorem. Koalici by chtěl složit s Piráty a STAN. Obě strany by však rády do koalice přibraly i Prahu sobě, jejíž hlasy ale nejsou k většině na městském zastupitelstvu potřeba. Vyloučená není zatím ani koalice s hnutím ANO vedené Patrikem Nacherem.