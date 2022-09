Babiš váhá s prezidentskou kandidaturou. Nahradit ho může Schillerová | E15.cz

Když vyjel expremiér Andrej Babiš na jaře se svým obytným vozem po republice, měli jeho političtí příznivci i oponenti jasno – nehledě na podzimní soud v kauze Čapí hnízdo půjde šéf hnutí ANO do boje o Hrad. Souboj by to byl jistě atraktivní, pro jeho vyzyvatele strategicky přímočarý. Obavy z porážky ve druhém kole prezidentské volby, kterou předvídají průzkumy, ovšem v Babišově týmu sílí. Hnutí by mělo o svém volebním lídrovi rozhodnout do poloviny října, přednost může dostat i jiný z čelných představitelů ANO.

„Andrej Babiš je za nás samozřejmě přirozený kandidát na prezidenta. Je to člověk, který je politicky zkušený, má v politice výsledky, vyhrál několik voleb za sebou, byl ministrem financí, premiérem, a navíc je předsedou hnutí ANO. Je celkem logické, že o něm přemýšlíme,“ uvedl místopředseda hnutí Karel Havlíček. „Není to ale jenom o něm, máme těch kandidátů víc. Ve druhé půlce října si to chceme definitivně vyhodnotit podle toho, jak se budou vyvíjet preference. Samozřejmě chceme postavit někoho, kdo bude mít šanci vyhrát,“ řekl Havlíček.

Průzkumy dlouhodobě ukazují, že pokud by do druhého kola prezidentské volby postoupil Babiš spolu s favorizovaným generálem Petrem Pavlem, který v září oficiálně vyhlásil kandidaturu, bývalý premiér by zcela jistě prohrál. Podle Havlíčka si hnutí vývoj preferencí uvědomuje, do lednových voleb se ale podle něj mohou nálady ve společnosti změnit. V užším kruhu potenciálních kandidátů za ANO je kromě Babiše Havlíček, exministryně financí Alena Schillerová a bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček.

Babiše láká premiérské křeslo

Havlíček se k otázce, zda by kandidaturu přijal, nechtěl vyjádřit. „Jedna věc jsou prezidentské volby, druhá co se bude dít potom. Chceme se vrátit do vlády, nevíme sice, kdy to bude, ale musíme na to být připraveni. Musíme si vyhodnotit, kdo má k čemu lepší předpoklady, a podle toho se rozhodnout,“ sdělil.

Stejné argumenty ostatně použil sám Babiš v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny, které spadají do jím ovládaného holdingu Agrofert. „Při pohledu na naprosto neschopnou vládu za mnou chodí čím dál víc lidí a říká: ,Nekandidujte na prezidenta, potřebujeme vás zpátky jako premiéra!’ Lidé si pamatují, že když jsem byl premiérem, tak jsem věci řídil, vláda rozhodovala rychle,“ řekl Babiš s tím, že mu premiérská role sedne víc.

Největší šanci má Schillerová

Interní průzkumy ANO, jejichž výsledky má redakce denílu E15 k dispozici, nicméně největší šance u voličů dávají bývalé šéfce státní kasy Schillerové. „Vůbec o tom nepřemýšlím, soustředím se nyní na pomoc v komunálních a senátních volbách. Já věřím, že se rozhodne kandidovat předseda Babiš,“ odmítá spekulace exministryně, která nyní působí jako šéfka poslaneckého klubu ANO.

Stranického kandidáta zatím ze sněmovních stran představilo jen hnutí SPD, které do boje o Hrad vysílá poslance Jaroslava Baštu. Vládní strany naopak hledání vlastního kandidáta zřejmě vzdaly. Trojkoalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL oslovila řadu osobností včetně například europoslance Alexandra Vondry, ale nikoho nenašla. V interní anketě mezi členy údajně bodoval senátor Pavel Fischer, který se ovšem zatím nerozhodl, zda si kandidaturu zopakuje. Navíc by zřejmě neměl šanci postoupit do druhého kola.

Po Petru Pavlovi a Andrej Babišovi má podle nedávného průzkumu agentury Median největší šanci postoupit do druhého kola ekonomka Danuše Nerudová, ovšem s velkým odstupem. Kandidovat bude také odborový předák Josef Středula, senátor Marek Hilšer nebo miliardář Karel Janeček.