Ivo Mareš: Kandidát na prezidenta chce pomáhat chudým | E15.cz

Ivo Mareš má nejvíce zkušeností v oblasti komunikace a PR. Posledních několik let působí jako šéf komunikace v Diakonii, což je organizace, která poskytuje sociální služby. „Zavírání očí před tak důležitým tématem jako je chudoba je velmi nebezpečná věc,” uvedl Mareš.

Ivo Mareš je občanským kandidátem, proto plánuje sbírat podpisy občanů. Po představení kandidatury se postupně vydá na cestu po regionech.

Za důvod své kandidatury označil to, že nadějné polistopadové přísliby se pro velkou část české společnosti nikdy nenaplnily. Ti, co by podle něj rádi něco změnili, na to nemají politickou sílu. „Aby někdo mohl změny prosadit, musí to nést jako své osobní poslání,“ řekl. Za takovou postavu označil českého prezidenta, který může věci dát do pořádku svou autoritou.

Mareš dále uvedl, že za ním nestojí žádná velká finanční skupina, kandidaturu financuje ze svých a rodinných zdrojů, hodlá v této záležitosti oslovit také širokou veřejnost. Lidem chce nabídnout pracovitost, pokoru a empatii a také naději.

Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku. Současný prezident Miloš Zeman už kandidovat nemůže. Za největší favority jsou dlouhodobě považování bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili.

Předvolební průzkumy v Česku

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Celkem mají zájem o účast ve volbách více než dvě desítky kandidátů. Patří mezi ně podnikatelé Karel Janeček, Karel Diviš a Tomáš Březina, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová, senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert.

O víkendu Zeman vyzval ke kandidatuře odborového předáka Josefa Středulu, který kandidaturu nevyloučil. Mezi dalšími veřejně známými osobnostmi, které buď projevily zájem kandidovat, nebo o kterých jako možných uchazečích mluví média, jsou třeba bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Pavel Fischer, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) nebo exministr Michael Kocáb.

Komunisté plánují do boje vyslat bývalého místopředsedu Josefa Skálu. Další strany a hnutí oznámí své kandidáty v příštích měsících.