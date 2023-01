Pavel se blíží výdajovému limitu pro kampaň. U Babiše panují nejasnosti | E15.cz

Pavel čerpá téměř výhradně z peněz velkých sponzorů, tedy podnikatelů, investorů či finančníků, kteří mu naposílali miliony korun. Patří mezi ně investoři z Pale Fire Capital Jan Barta a Dušan Šenkypl, majitel firmy Eurowag Martin Vohánka, zakladatel Livesportu Martin Hájek, finančník Libor Winkler, zakladatel internetového prodejce Mall.cz Ondřej Fryč nebo Zbyněk Frolík ze společnosti Linet. Další peníze má přislíbené v případě postupu do druhého kola, kde mohou finalisté utratit během čtrnácti dnů dalších deset milionů korun.

„Je to člověk, který možná má nějaký škraloup z minulosti, ale od té doby si jej zcela odpracoval. Líbí se mi, jak komunikuje, jak vystupuje a jak je konzistentní,“ uvedl Šenkypl, který Pavlovi poslal 2,5 milionu korun. Kampaň pro přímou volbu prezidenta se podle Šenkypla bez peněz dělat nedá, zvláště se soupeři typu Andreje Babiše, kterého zná celá země.

„Naší motivací bylo, aby měl někdo další reálnou šanci Andreje Babiše vyzvat a nebyl znevýhodněn tím, že jeho ekonomická síla není stejná jako u Babiše,“ řekl podnikatel.

Nejvíce peněz jde tradičně do venkovní reklamy, tedy do billboardů, bannerů, plakátů nebo do letáků. Veliké peníze stojí také reklama nejen na internetu, sociálních sítích, ale i v tištěných médiích. Danuše Nerudová utratila podle svého transparentního účtu zhruba 17,7 milionu korun. Na podzim uvedla, že bude podobně jako Pavel mířit ke čtyřicetimilionovému limitu. I Nerudová platí kampaň z podnikatelských darů; majitel drogerií Teta Martin Moravec například loni na podzim oslavil narození syna pětimilionovým darem na účet Nerudové.

Třetí z favoritů Andrej Babiš zatím podle svého transparentního účtu utratil necelých deset milionů korun. Zástupci jeho týmu nicméně potvrdili, že do výdajů na kampaň ještě zařadí část Babišových výjezdů do regionů, které se konaly v průběhu minulého roku ještě před ohlášením kandidatury. Není tak jasné, kolik Babiš fakticky na propagaci vynaložil. Sponzory bývalý premiér nesháněl, kampaň mu platí domovské hnutí ANO.

Zřejmě nejlevnější kampaň vede senátor Marek Hilšer, který plánuje utratit zhruba 1,5 milionu korun. „Čerpám je z veřejných prostředků na svůj mandát senátora, pomáhá mi hnutí Marek Hilšer do Senátu. Setkávám se s výhradami, že mi kampaň platí daňoví poplatníci. Také ale odvádím daně a přispívám na kampaň třeba poslanci Andreji Babišovi,“ řekl Hilšer. „Myslím, že je to tak správně. Politici by měli být méně závislí na soukromých zdrojích a více využívat veřejné prostředky. Pro stát a jeho občany by byla větší nezávislost politiků přínosná,“ uvedl v narážce na soupeře.

Podobně hovoří další senátor Pavel Fischer, který vynaloží na úspornou kampaň jednotky milionů korun. „Česko si zaslouží kampaň, která je také o politice, nejen o marketingu,“ řekl bývalý diplomat. „Je pravda, že při pohledu na výtlak sponzorů u soupeřů je naše kampaň takový ultralight. Ale máme v něm pilota, který už má velké zkušenosti,“ uvedl Fischer, jemuž pomáhá, že ho lidé díky poslední kandidatuře na prezidenta před pěti lety už alespoň trochu znají.

Kandidát SPD Jaroslav Bašta podle transparentního účtu utratil téměř třináct milionů korun. Prakticky všechny peníze vynaložil na venkovní reklamu, billboardy, letáky či na knihu. Přes šest milionů utratili odborový předák Josef Středula a podnikatel Karel Diviš. Zhruba dva miliony zatím utratil bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Kolik utratili kandidáti za prezidentskou kampaň (v milionech korun)

Petr Pavel 35,2 Danuše Nerudová 17,7 Jaroslav Bašta 12,7 Andrej Babiš 9,6 Josef Středula 6,6 Karel Diviš 6,3 Pavel Fischer 2,8 Tomáš Zima 2,3 Marek Hilšer 1,2

Pramen: transparentní účty kandidátů, programydovoleb.cz