Petr Pavel: Nečekal jsem, že Babiš odkryje karty tak brzo | E15.cz

Ve čtvrtek vás čeká první debata s Andrejem Babišem na Blesk.cz. Co od ní očekáváte?

Ostrou konfrontaci. Co jiného očekávat od Andreje Babiše.

Jak se na to připravujete?

Nejen faktografickou přípravou na témata, která asi nejspíš padnou, ale také přípravou psychické odolnosti.

Dá se očekávat, že Andrej Babiš bude pokračovat ve stejné podobě kampaně, kterou odstartoval už v sobotu večer na tiskové konferenci. Říkáte, že chcete šířit pravdu. Co to konkrétně znamená a jak se dá těm útokům čelit?

Rozhodně se nenechám strhnout k tomu, abych reagoval na každý podnět od Andreje Babiše – pokud to nebude racionální podnět. Protože to je jeho taktika, jak diskuzi zavést do témat, která mu dají šanci neustále jenom útočit a mě budou stavět do role toho, kdo se bude muset neustále bránit. Pokud nějaké invektivy a vyložené lži přijdou, samozřejmě se budu muset poradit, jak k nim přistoupit. Ale jinak se budu snažit bavit o tématech, která by voliči asi rádi slyšeli. To znamená, jak budeme řešit jejich problémy do budoucna. A to nejenom formou planých slibů, ale konkrétních návrhů.

Prezidentské volby 2023: Tisková konference Petra Pavla

Myslíte, že vaše klidná reakce na výpady zafunguje? Obzvláště u těch lidi, které teď potřebujete přesvědčit – a to jsou třeba i voliči hnutí ANO.

Naši voliči si bohužel v poslední dekádě zvykli, že se politické debaty vedou spíše jako boj než diskuze. Já si stejně myslím, že bychom se toho měli držet, protože to, že někdo křičí nebo používá nefér argumenty, ještě nehovoří o jeho síle. Já se budu držet toho, co je mi vlastní, a doufám, že to přesvědčí většinu voličů. Zdaleka ne každý si užívá, když se někdo hádá.





Byla jasným důkazem, že se vrátil starý Andrej Babiš. Ta přívětivá tvář, kterou nasadil pro první kolo, byla opravdu jenom maskou. Ale nečekal jsem, že odkryje karty tak rychle. Evidentně podlehl frustraci z výsledku a potřeboval to ze sebe dostat.

Budete jednat o podpoře s nějakými politiky, například s panem premiérem nebo s vládou? Andrej Babiš přece tvrdí, že jste provládní kandidát.

On je zase evidentně prezidentovým kandidátem. Pro mě tohle není téma. Pro mě je důležité s vládou komunikovat, ale až v okamžiku, kdy budu zvolený. V tuto chvíli jsme v okamžiku vrcholící kampaně, takže nevidím jediný důvod pro blízkou koordinaci s vládou.