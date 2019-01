Volby do Evropského parlamentu: kdy a jak se bude volit | E15.cz

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v Česku 24. a 25 května. Termín oficiálně vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman. Volební systém není napříč Evropskou unií jednotný, musí ale mít formu poměrného zastoupení a minimální podíl hlasů pro vstup do evropského zákonodárného orgánu (takzvaná volební klauzule) musí dosahovat maximálně pěti procent. Celé Česko tvoří jeden velký volební obvod. Volby se konají jednou za pět let.