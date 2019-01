TOP 09 a STAN zkusí sjednotit pravici | E15.cz

Starostové a nezávislí dolaďují s TOP 09 podobu kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Do svazku by se mohly přidat i Strana zelených, Liberálně ekologická strana Martina Bursíka a některá regionální uskupení.

„Chceme sestavit mnohem širší kandidátku. Spolupracujeme s celostátními stranami, s regionálními hnutími, s nezávislými osobnostmi a také s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími, které spolu ladí,“ řekl deníku E15 šéf STAN Petr Gazdík, který v eurovolbách kandidovat nebude. Naopak lídrem TOP 09 se podle očekávání stal její předseda Jiří Pospíšil, který loni na podzim usiloval o post pražského primátora.

Snahou je podle Gazdíka vytvořit středopravicovou proevropskou formaci. „Budeme jasně říkat, že Česko patří do Evropské unie, i když nesouhlasíme úplně se vším, co dělá. Cesta ale není vystoupit z EU, musí být reformována zevnitř,“ dodal.

Zatímco TOP 09 ještě nedávno zamýšlela vytvořit po vzoru pražské koalice Společné síly pro Evropu, STAN hodlá zapojit různá uskupení napříč Českou republikou. Na kandidátce se mají objevit například Jihočeši zastoupení archeologem Pavlem Pavlem, který se proslavil „rozpohybováním“ kamenných soch na Velikonočním ostrově. „Jednáme i s Fórem Jihlava. To by reprezentovala primátorka města Karolína Koubová. Rozhovory vedeme také s královéhradeckým Demokratickým fórem,“ přiblížil Gazdík.

TOP 09 se podle některých informací dosud zabývala hlavně tím, zda její kandidátku povede Pospíšil nebo současný europoslanec Luděk Niedermayer. I Pospíšil nyní ujišťuje, že hodlá integrovat co nejvíce politických partnerů a osobností. Za druhým Niedermayerem bude kandidovat místopředseda strany Marek Ženíšek. Prioritami TOP 09 je bezpečnost v Evropě, eliminace zbytečné byrokracie, transparentní čerpání evropských peněz a ochrana životního prostředí.

Lídrem STAN je europoslanec Stanislav Polčák. O definitivní podobě společné kandidátky budou obě strany ještě jednat. Ve svazku nebude KDU-ČSL, která s TOP 09 a STAN patří v Evropském parlamentu do frakce Evropské lidové strany. Křesťanští demokraté se loni v listopadu rozhodli sestavit samostatnou kandidátku. Odůvodnili to tím, že chtějí být jednoznačně čitelní pro voliče.

Lídrem socialistů bude Pavel Poc Kandidátku ČSSD do evropských voleb povede europoslanec Pavel Poc. Druhou na kandidátce bude další europoslankyně ČSSD Olga Sehnalová. Rozhodl o tom ústřední výkonný výbor strany na svém víkendovém zasedání v Hradci Králové. Na dalších místech kandidátky budou předseda Mladých sociálních demokratů Radek Hlaváček, bývalá europoslankyně Zuzana Brzobohatá a Pavel Kawulok. ČSSD má nyní v europarlamentu čtyři poslance.