ČSSD původně chtěla být na majitele více bytů ještě přísnější | E15.cz

Tým sociální demokracie, který připravoval volební program, počítal s tvrdším zdaněním majitelů několika bytů, které by dopadlo mnohem více lidí. Také bezúročné novomanželské půjčky měly být vůči mladým párům nastaveny výrazně méně vstřícně. Je to zřejmé to z návrhu programu, který se deníku E15 podařilo získat těsně před jeho definitivním schválením.

„Změny vyplynuly z diskuse na předsednictvu, které definitivní verzi programu schválilo,“ řekla místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová.

Původní návrh počítal se zavedení nové daně na třetí a další nemovitost. Ve finále se však záměr, kterým má zabránit spekulacím s byty, vztahuje až na čtvrtou a další nemovitost.

A novomanželům nyní socialisté slibují bezúročné půjčky ve výši jednoho milionu korun, zatímco původně to mělo být jen 500 tisíc. V odklepnutém programu nicméně zůstalo, že za každé narozené dítě si rodina odepíše 100 tisíc.

Jde pouze o některá z řady opatření, které by socialisté mohli prosadili pouze v případě, že by se po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny znovu dostali do vlády a přesvědčili své koaliční partnery. Podle dosavadních průzkumů se pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní komory parlamentu.

Bylo to ovšem právě zdanění nemovitostí, které vyvolalo kritiku. Stejně jako zavedení pokut za dlouhodobě neobsazené byty. „Priority volebního programu ČSSD zřetelně dokumentují, že vládní strana po volbách bude usilovat o to, aby prudce rostoucí veřejný dluh spláceli zejména ti nejmajetnější. V tomto smyslu program naplňuje klasickou definici levicovosti,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Šéf ČSSD Jan Hamáček výhrady odmítá. „Jsme jediná parlamentní strana, která otevřeně hovoří o tom, že náklady na boj s covidem a následné snižování státního dluhu bude muset někdo zaplatit. V žádném případě nedopustíme, aby to odnesla zase a jen střední třída,“ řekl Hamáček.

Z volebního programu ČSSD

- Zavedení daně z majetků nad 100 milionů korun se sazbou jedno procento ročně

- Progresivní dědická daň z majetků nad 50 milionů korun, do této výše bude sazba nulová

- Zavedení daně na čtvrtou a další nemovitost, která bude bránit spekulacím s byty, a zachování nízkých daní na první a třetí nemovitost pro fyzické osoby

- Zavedení pokuty za dlouhodobě neobsazené byty

- Regulace služeb typu Airbnb

- Zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech, který zlevní byty až o 30 procent. Norma má umožnit výstavbu až 15 tisíc bytů ročně.

- Zrušením daňových výjimek pro velké korporace, které zabrání odlivu až 300 miliard korun ročně do zahraničí

- Zavedení bankovní daně z aktiv s progresivními sazbami

- Progresivní zdanění příjmů fyzických osob od trojnásobku průměrné mzdy

- Snížení DPH u základních potravin, jako je pečivo, zelenina, ovoce, maso nebo ryby, na nejnižší sazbu

- Minimální mzda od ledna 2022 stoupne na 18 tisíc korun a o rok později na 20 tisíc.

- Od ledna 2023 pětitýdenní dovolená pro všechny zaměstnance

- Zavedení institutu náhradního volna za státní svátky v případě, že vycházejí na víkend

- Zachování věku odchodu do důchodu v 65 letech

- Zavedení výchovného pro seniory 500 korun měsíčně za každé vychované dítě, polepšilo by si 1,5 milionu žen

- Zvýšení rodičovské vyplácené do tří let věku dítěte na 400 tisíc korun

- Nárůst porodného na 15 tisíc korun

- Novomanželské bezúročné půjčky až jeden milion korun pro pracující rodiny, za každé narozené dítě se odepíše 100 tisíc.

Pramen: Priority ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny